Boşanma Aşamasındaki Eşini Vuran Adam Tutuklandı - Son Dakika
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Boşanma Aşamasındaki Eşini Vuran Adam Tutuklandı

Manisa'da boşanma aşamasındaki eşi Mehtap Yerbağ'ı barışma teklifini reddettiği için tabancayla vurarak ağır yaralayan Mehmet Yerbağ, tutuklandı.

04.12.2024 14:30
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1) EŞİNİ, BARIŞMA TEKLİFİNİ REDDETTİĞİ İÇİN VURMUŞ

MANİSA'da Mehmet Yerbağ (42), boşanma aşamasındaki eşi Mehtap Yerbağ'ı (36) çalıştığı iş yerinin önünde tabancayla vurarak yaraladı. Olayın ardından tutuklanan Yerbağ, polisteki ifadesinde, "Araya aile büyüklerini sokmama rağmen boşanma isteğinden vazgeçmeyince sinirlenip, ateş ettim" dedi.

Turgutlu'da bir restoranda bulaşıkçı olarak çalışan Mehtap Yerbağ, aralarında şiddetli geçimsizlik bulunan 4 çocuğunun babası 20 yıllık eşi eşi Mehmet Yerbağ'a geçen ekim ayında boşanma davası açtı. Mehtap Yerbağ, bu süreçte eşinin kendisini tehdit etmesi üzerine şikayetçi oldu. Turgutlu Aile Mahkemesi, Mehmet Yerbağ hakkında geçen 15 Ekim'de 3 ay süreyle uzaklaştırma kararı verdi. Boşanma davası süren Mehmet Yerbağ, dün saat 09.30 sıralarında eşi Mehtap Yerbağ'nın çalıştığı Selvilitepe Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi'ndeki restorana geldi. Mehmet Yerbağ, barışma teklifini geri çeviren Mehtap Yerbağ'a tabancasıyla ateş etti. Yerbağ, vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden 3 kurşunla ağır yaralandı. Restorandakilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Mehtap Yerbağ ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yerbağ'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu, tedavisinin yoğun bakım ünitesinde sürdüğü bildirildi.

Polis, olayın ardından Mehmet Yerbağ'ı yakalayıp, gözaltına aldı. Yerbağ, polisteki ifadesinde, "Araya aile büyüklerini sokmama rağmen boşanma isteğinden vazgeçmeyince sinirlenip, ateş ettim" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yerbağ, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: DHA

Politika, 3-sayfa, Güncel, Manisa, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Boşanma Aşamasındaki Eşini Vuran Adam Tutuklandı - Son Dakika

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