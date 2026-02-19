Boşanma Aşamasındaki Eşini Vuran Adam Tutuklandı - Son Dakika
Boşanma Aşamasındaki Eşini Vuran Adam Tutuklandı

Boşanma Aşamasındaki Eşini Vuran Adam Tutuklandı
19.02.2026 17:50
Erdal Dağ, boşanma aşamasındaki eşi Aylin Polat Dağ'ı öldürüp intihar girişiminde bulundu.

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi Aylin Polat Dağ'ı (55), başından tabanca ile vurarak öldüren Erdal Dağ (45), tutuklandı.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Gebze'ye bağlı İstasyon Mahallesi'ndeki Gebze İstasyonu'nda meydana geldi. Erdal Dağ, boşanma aşamasında olduğu ve hakkında uzaklaştırma kararı bulunduğu eşi Aylin Polat Dağ'ı tabancayla başından vurdu. Daha sonra intihar girişiminde bulunan şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı. Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aylin Polat Dağ, kurtarılamadı. Gebze'de bir okulda sınıf öğretmeni olarak görev yapan Aylin Polat Dağ, Yalova'da toprağa verildi. Diğer yandan Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanıp, adliyeye sevk edilen Erol Dağ, tutuklandı.

Kaynak: DHA

Boşanma Aşamasındaki Eşini Vuran Adam Tutuklandı

18:27
SON DAKİKA: Boşanma Aşamasındaki Eşini Vuran Adam Tutuklandı - Son Dakika
