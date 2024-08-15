Boşanma Aşamasındaki Kadın Sokak Ortasında Bıçaklandı - Son Dakika
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Boşanma Aşamasındaki Kadın Sokak Ortasında Bıçaklandı

Küçükçekmece'de boşanma aşamasındaki bir kadın, eşi tarafından barışma teklifini reddetmesi üzerine sokak ortasında bıçaklandı ve hayatını kaybetti.

15.08.2024 10:17
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Küçükçekmece'de 23 yaşındaki Öznur Akkaya, boşanma aşamasındaki eşi Gökhan Akkaya tarafından barışma teklifini reddetmesi üzerine sokak ortasında bıçaklandı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan genç kadının hayatını kaybettiği öğrenildi.

Olay, saat 21.00 sıralarında Mehmet Akif Mahallesi'nde yaşandı. 23 yaşındaki Öznur Akkaya, boşanma aşamasında olduğu eşi Gökhan Akkaya tarafından sokak ortasında bıçaklandı. İddiaya göre eşinden ayrı yaşayan kadına kocası Gökhan Akkaya barışma teklifinde bulundu. Öznur Akkaya, teklifi kabul etmemesi üzerine eşi tarafından sokak ortasında bıçaklandı. Olay yerinden kaçmaya çalışan saldırgan eş vatandaşlar tarafından yakalandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Saldırgan polisler tarafından gözaltına alındı. İlk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Öznur Akkaya, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Gözaltına alınan şüpheli ise ifadesinin ardından adliyeye sevk edilecek.

"MAHALLE HALKI YAKALADI"

Olayı gören Şahin Balıkçı, "Bay ve bayan ikisi tartışıyorlardı, olaya müdahale etmek için yürümeye başladık. Biz karı koca olduklarını düşündük, yürümeye başladılar. O yüzden biz olay bitti diye düşündük. Karşımızda bıçakladı, gördük ama ara sokağa kaçtı, mahalle halkı yakaladı" diye konuştu.

"6 AY ÖNCE ALDATMA MUHABBETİ OLDU"

Şüpheliyi motosikletle kovalayan Mehmet Pekedis, "Önümüzden 3 kişinin geçtiğini gördük bize abi yakalayın diyorlardı. Yakalayamadık, sonra ben motorun üzerinden atladım peşine düştük. Kaçarken onu kolundan tutup çektim sonra birkaç tane vurdum. Sonrasında halk tarafından da biraz darbe aldı. Ondan sonra polisler gelip ters kelepçeyle alıp götürdüler. Merakımdan sordum 'Niye bunu yaptın' diye. Bana, '6 ay önce bir aldatma muhabbeti oldu yüzden yaptım' dedi" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Küçükçekmece, 3-sayfa, Olay, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Boşanma Aşamasındaki Kadın Sokak Ortasında Bıçaklandı - Son Dakika

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