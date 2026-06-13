Boşanma Aşamasındaki Kadın Vuruldu, Hayatını Kaybetti

KONYA'da boşanma aşamasındaki eşi Ali Sarıkaya (65) tarafından tabancayla vurulan 3 çocuk annesi Yüksel Sarıkaya (50), bir hafta sonra yaşam mücadelesini kaybetti. Sarıkaya, bugün toprağa verildi.

Olay, 5 Haziran'da Karatay ilçesi Emirgazi Mahallesi Hilal Caddesi'nde meydana geldi. Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Ali Sarıkaya, boşanma aşamasında olduğu Yüksel Sarıkaya'nın evinin bulunduğu bölgeye gitti. Fabrikadaki işine gitmek için evden çıkan Yüksel Sarıkaya ile Ali Sarıkaya arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Ali Sarıkaya, yanında getirdiği tabancayla eşine ateş etti.

YAKALANACAĞINI ANLAYINCA İNTİHAR ETTİ

Göğsünden vurulan kadın kanlar içinde yere yığılırken, ihbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Sarıkaya, ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın ardından otomobili ile kaçan Ali Sarıkaya'nın, Aksaray yolu istikametine gittiği tespit edildi. Sarıkaya, yakalanacağını anlayınca aynı tabancayla kendisini vurup intihar etti. Karatay, Tatlıcak Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Yoğun bakım servisinde tedavi gören Yüksel Sarıkaya, bir hafta sonra dün, yaşam mücadelesini kaybetti. Hastanedeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından yakınlarına teslim edilen Yüksel Sarıkaya'nın cenazesi, TEM Mezarlığı'na getirildi. Sarıkaya, burada kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.