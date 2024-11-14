Boşanma Aşamasındaki Koca Cinayet İşledi

Güncel

Bursa'nın İnegöl ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi Özlem Bayrak'ı kemerle boğarak öldürdükten sonra, evinin bulunduğu binanın çatısına çıkıp, intihar girişiminde bulunan Hakan Bayrak, olaydan 2,5 saat sonra, İnegöl İlçe Emniyet Müdürü Okan Şen tarafından ikna edilip indirildi. Özlem Bayrak'ın yakınları, Hakan Bayrak'a saldırmaya çalıştı. Gözaltına alınan Bayrak, İnegöl Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

4 YIL ÖNCE EVLENMİŞLER

Nakliyeci olan Hakan Bayrak'ın, mobilya firmasında satış temsilcisi olarak çalışan Özlem Bayrak ile 4 yıl önce evlendiği, çiftin çocuğu olmadığı öğrenildi. Bir süre önce ayrı yaşamaya başlayan ve barışmak için tekrar bir araya gelen çiftin, anlaşamadıkları için boşanmaya karar verdikleri belirtildi.

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),