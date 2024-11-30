Boşanma Davasında Kanlı Olay: Zanlı Tutuklandı

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İzmir'in Aliağa ilçesinde, boşanma davalarının görüldüğü gün eşi ve 3 çocuğunu bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı.

Hacıömerli Mahallesi'ndeki bir evde yaşanan olaya ilişkin gözaltına alınan A.B'nin (50) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen A.B, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Aliağa Devlet Hastanesindeki U.B. (50) ile çocukları B.I.B. (24), B.B. (16) ve E.B'nin (14) tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Olay

A.B, dün boşanma aşamasında olduğu eşi U.B'nin anne ve babasıyla yaşadığı Hacıömerli Mahallesi'ndeki evine gelmiş, çıkan tartışmada eşi ile 3 çocuğunu bıçakla yaralamıştı.

U.B. ve A.B. arasındaki boşanma davasının dün görüldüğü, avukatların katıldığı duruşmada mahkemenin ayrılma kararı verdiği öğrenilmişti.