Boşanma Davasında Şiddet Olayları
Boşanma Davasında Şiddet Olayları

Boşanma Davasında Şiddet Olayları
21.04.2026 11:49
Boşanma aşamasındaki Harun Ş., eşi Sümeyra Ş.'yi tehdit edip evini kurşunladı, otomobilini yaktı.

ANKARA'da, boşanma aşamasındaki eşi Sümeyra Ş.'nin (31) evini kurşunlayıp, otomobilini yakan Harun Ş.'nin (39) 5 yıl önce trafikte başka bir sürücüyü bıçakla tehdit ettiği anlara ilişkin görüntü ortaya çıktı. Boşanma davası ertelenen Sümeyra Ş., avukatı aracılığıyla trafikteki kavga görüntülerini de dosyaya dahil ettiklerini söyledi.

13 Nisan'da meydana gelen olayda, Harun Ş., boşanma aşamasındaki eşi Sümeyra Ş.'nin annesinin evinin önüne gidip, eşine tehdit mesajları gönderdi. Harun Ş., cevap alamayınca evin önünde eşinin park halindeki otomobilini benzin döküp ateşe verdi. Elindeki pompalı tüfekle de kayınvalidesinin evine ateş açan Harun Ş., ihbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri tarafından gözaltına alınıp, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Harun Ş.'nin 5 yıl önce elinde Rambo bıçağıyla trafikte eşi ve çocuklarının yanında başka bir sürücüyle kavga ettiği anların görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüde Harun Ş.'nin elindeki bıçakla tartıştığı sürücüyü tehdit ettiği görüldü.

'TEDİRGİNLİĞİM DEVAM EDİYOR'

Öte yandan Sümeyra Ş.'nin açtığı boşanma davasının ilk duruşması görüldü. Duruşma 8 Ekim'e ertelendi. Duruşma çıkışında DHA'ya konuşan Sümeyra Ş., duruşmanın ertelendiğini söyleyerek, "Boşanma sürecinde tutukluğunun devam edip etmeyeceğini bilmediğim için tedirginliğim devam ediyor. Çünkü hala güvende olmadığımı hissediyorum; bu durum gerek Harun gerek onun çevresindeki kişilerden kaynaklı. Umarım o tarihe kadar tutuklu yargılanma kararı çıkar. Bu konuda da adalete kesinlikle güveniyorum" dedi.

Sümeyra Ş., trafikteki kavga görüntüleriyle ilgili de "Videolardaki o kişi Harun Ş. İnsanlara kavga, küfür, hakaret, tehdit ederek trafik kavgasına karışmıştı. İş arkadaşlarına da hakaret ederdi. Ben bunlara engel olmaya çalıştım. Şiddet eğilimliydi ve birçok şiddetine engel olmaya çalıştıkça aslında bunların sonucunda en çok şiddeti gören ben oldum. Harun'un serbest kalacak olması veya kalması sadece benim güvenliğimin tehlikede olması değil toplumun güvenliğinin de tehlikeye girmesi anlamına geliyor. Toplum için de serbest kalmaması gerekiyor. Bu konuda da cezasının verilmesini istiyorum" diye konuştu.

'MÜVEKKİLİM ÖLDÜRÜLMEK İSTENDİ'

Sümeyra Ş.'nin avukatı Rıza Özkan ise "Müvekkilim, evliliğinin başlarında da olan ama evliliğin son dönemlerinde giderek artan ve çekilmez hale gelen ekonomik, fiziksel, duygusal değersizleştirme diye adlandırabileceğimiz şiddetin her türüyle karşılaştı. 12 Ekim 2025 tarihinden beri de evinden ayrı. Çünkü o gün davalı Harun Ş. tarafından hem ağabeyine saldırıda bulunuldu hem de müvekkilimiz bıçakla kovalanarak öldürülmek istendi. Biz de davamızı hayata kast gerekçesiyle açtık" dedi.

'TRAFİKTEKİ KAVGA GÖRÜNTÜLERİ DOSYADA'

Özkan, Harun Ş.'nin karışmış olduğu trafik kavgası görüntülerine ilişkin de "Biz bu görüntüleri açık kaynaktan temin ettik. Kendisi şiddet eğilimli. Başka dosyaları da var. Çevredeki insanlarla yapmış olduğu, iş ilişkisi içerisinde olduğu insanlarla yaşadığı kötü deneyimler var. Buna müvekkilimiz de tanıklık ediyor. Yine bunlar da dosyaya dahil edildi. Yanında çalışan insanlara hakaret ettiği, sistematik bir şekilde onları da ötekileştirdiği, küfrettiği, hakaret ettiğine ilişkin bilgileri de dosyaya verdik" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Şiddet, Güncel, Ankara, Olay, Suç, Son Dakika

Advertisement
