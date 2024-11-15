Boşanma Sürecinde Kanlı Şiddet

Güncel

İzmir'in Gaziemir ilçesinde boşanma aşamasında olduğu eşini tabancayla vuran kişi, aynı silahla kendisini öldürdü.

Alınan bilgiye göre, Hüsamettin Göktaş (40) ile boşanma aşamasında olduğu öğrenilen eşi Aslıhan Göktaş (32), otomobille geldikleri Uzundere mevkisindeki bir zeytinlikte tartışmaya başladı.

Göktaş, yanındaki tabancayla Aslıhan Göktaş'ı vurduktan sonra aynı silahla intihar etti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, çiftin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Göktaş çiftinin cesetleri, incelemelerin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.