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Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu'nun yeni oyunu prömiyerini gerçekleştirdi - Son Dakika
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Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu'nun yeni oyunu prömiyerini gerçekleştirdi

Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu'nun 'Dünya Bizim Evimiz' adlı yeni oyununun prömiyeri, Caddebostan Kültür Merkezi'nde yapıldı. Oyun, çocuklara doğa sevgisini ve çevre bilincini aşılamayı hedefliyor. Turnelerle çocukların doğa sevgisine ışık tutmaya devam edecek.

Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu\'nun yeni oyunu prömiyerini gerçekleştirdi
22.12.2023 - 16:31,
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Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosunun "Dünya Bizim Evimiz'" adlı yeni oyununun prömiyeri, Caddebostan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Bosch'tan yapılan açıklamaya göre, Sadri Alışık Kültür Merkezi aracılığı ile hayata geçirilen oyun çevre bilincini ve doğa sevgisini aşılamak amacıyla yazılmış bir masal niteliği taşıyor.

Yazar Yiğit Pakmen'in kaleminden çıkan eser, çocuklara doğayla iç içe yaşamanın ve evrensel sorumlulukların değerini öğretiyor. Usta oyuncu Kerem Alışık'ın seslendirdiği ana karakter Ulu Çınar ise oyunu farklı bir boyuta taşıyor.

Eserin konusu kısaca şöyle:

"Oyunun kahramanları Eylül, Toprak, Mirket, Kurt, Karga ve Papağan, doğa tahribatının izini sürmek üzere dünyanın dört bir yanından gelen yardım çağrılarına karşılık veriyor. Hindistan'dan kutuplara uzanan bu eşsiz yolculukları sırasında, çevre sorunlarına dikkat çekerek izleyicilere önemli bir mesaj iletiyorlar. Kahramanlar, ana sorunları keşfettikleri bu yolculuklar sırasında, insanları doğaya verilen zararlar konusunda bilinçlendirmeye karar veriyor. Ardından, tüm dünya çocukları ve hayvanlar bir araya gelerek yetişkinlerin bu yardım çağrısını duyup duymayacağını görmek için birleşiyor."

Oyun, düzenlenecek turnelerle çocukların doğa sevgisine ışık tutmayı sürdürecek.

Kaynak: AA
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