Bulceviç'ten Bosna Şehitleri Anıtı Ziyareti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bulceviç'ten Bosna Şehitleri Anıtı Ziyareti

Bulceviç\'ten Bosna Şehitleri Anıtı Ziyareti
01.03.2026 08:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bosna Hersek Brcko Bölgesi Başkanı Damir Bulceviç, ülkesinin bağımsızlığının 34. yıl dönümünde Sakarya'daki Bosna Şehitleri Anıtı'nı ziyaret etti.

Bosna Hersek Brcko Bölgesi Başkanı Damir Bulceviç, ülkesinin bağımsızlığının 34. yıl dönümünde Sakarya'daki Bosna Şehitleri Anıtı'nı ziyaret etti.

Ticari temas ve işbirliği görüşmeleri gerçekleştirmek üzere kentte bulunan Bulceviç, Asrın İş İnsanları Derneği (ASRİAD) Sakarya Şube Başkanı Rıdvan Ulusal ile Adapazarı ilçesindeki anıtı ziyaretinde, bağımsızlık gününde Türkiye'de olmaktan ve burada konuşmaktan onur duyduğunu söyledi.

Bosna Hersek ve Brcko Bölgesi adına yaptırılan anıt için teşekkür eden Bulceviç, "Sizin damarlarınızda Bosna'nın aktığını görünce duygulanıyorum. Bosna Hersek, nasıl ki Osmanlı döneminde özel statüye sahipse bugün de Türkiye ve Sakarya'da ekonomik ve ticari anlamda özel bir yere sahip olsun. ASRİAD ve Başkanı Rıdvan Bey'in gözünde de özel bir yere sahip olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Tüm İslam ülkelerinde şehit olanlar için rahmet dileyen Bulceviç, "Allah'tan Bosna Hersek ve Türkiye'yi korumasını diliyorum, teşekkür ederim." dedi.

Vatandaşların da katıldığı ziyarette anıta çiçek bırakıldı, Bosna Hersek'in bağımsızlık mücadelesinde Sırplar tarafından gerçekleştirilen saldırılarda hayatını kaybedenler için dua edildi.

Kaynak: AA

Diplomasi, Sakarya, Kültür, Güncel, brcko, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bulceviç'ten Bosna Şehitleri Anıtı Ziyareti - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yedek parti iddialarını doğruladı CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yedek parti iddialarını doğruladı
Esnaftan kritik çağrı İşte gıda fiyatlarını düşürecek formül Esnaftan kritik çağrı! İşte gıda fiyatlarını düşürecek formül
Fenerbahçe’den kovulan Jhon Duran’ın ilk maçında yaptıkları olay oldu Fenerbahçe'den kovulan Jhon Duran'ın ilk maçında yaptıkları olay oldu
Hem dul hem yetim aylığı alınabilir mi Yargıtay son noktayı koydu Hem dul hem yetim aylığı alınabilir mi? Yargıtay son noktayı koydu
Siyasette ender görülecek olay: CHP’li başkan, Murat Kurum’a gözlerinin içine bakarak teşekkür etti Siyasette ender görülecek olay: CHP'li başkan, Murat Kurum'a gözlerinin içine bakarak teşekkür etti
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi Liverpool’da sürpriz ayrılık Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Liverpool'da sürpriz ayrılık

09:39
İran Genelkurmay Başkanı Abdurrahim Musevi öldürüldü
İran Genelkurmay Başkanı Abdurrahim Musevi öldürüldü
08:30
Trump’tan İran’ın “tarihi operasyon“ tehdidine ilk yanıt
Trump'tan İran'ın "tarihi operasyon" tehdidine ilk yanıt
08:23
Hamaney’in ölümü sonrası halk intikam yeminleri ediyor Kendilerini yumruklayarak ağıt yaktılar
Hamaney'in ölümü sonrası halk intikam yeminleri ediyor! Kendilerini yumruklayarak ağıt yaktılar
08:09
Hamaney’in ölüm haberini gözyaşları içinde duyurdu
Hamaney'in ölüm haberini gözyaşları içinde duyurdu
07:42
İran’da Hamaney’in ölümü sonrası İmam Rıza Türbesi’ne “siyah sancak“ çekildi
İran'da Hamaney'in ölümü sonrası İmam Rıza Türbesi'ne "siyah sancak" çekildi
07:35
İran yeni saldırı dalgası başlattı, Tel Aviv’de sirenler çalıyor
İran yeni saldırı dalgası başlattı, Tel Aviv'de sirenler çalıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2026 09:58:16. #7.13#
SON DAKİKA: Bulceviç'ten Bosna Şehitleri Anıtı Ziyareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.