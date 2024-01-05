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Bosna Hersek Devlet Başkanı RS Günü'nü eleştirdi

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Zeljko Komsic, RS Günü'nü anayasaya aykırı bir girişim olarak nitelendirerek, Sırpların gerçekleşemeyen hedeflerini örtbas etmeye çalıştıklarını belirtti. Komsic, RS'nin Bosna Hersek'in bir parçası olduğunu ve 9 Ocak'ın Boşnaklara yönelik soykırımın başlangıcı olduğunu vurguladı. RS Başkanı Milorad Dodik ise RS Günü'nü kutlamak için törenler düzenleyeceğini açıkladı.

Bosna Hersek Devlet Başkanı RS Günü\'nü eleştirdi
05.01.2024 - 18:09,  Güncelleme: 18:11
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Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Zeljko Komsic, anayasaya aykırı olmasına rağmen kutlanan "9 Ocak Sırp Cumhuriyeti (RS) Günü"nü, "Sırpların, gerçekleşemeyen hedeflerini örtbas etmek için yaptıkları bir girişim" olarak nitelendirdi.

Komsic, ülkede tartışmalara neden olan 9 Ocak RS Günü'ne ilişkin değerlendirmede bulundu.

Anayasaya aykırı olmasına rağmen RS Günü'nün kutlandığına işaret eden Komsic, "Sırp politikasının, Bosna Hersek'teki yenilgisini örtbas etmek için yapılmış bir girişim bu. Sırp yetkililer 9 Ocak 1992'de RS'yi kurduklarını ilan etti. Amaçları bu tarihten itibaren Bosna Hersek halkını yok etmek ve 'Büyük Sırbistan' ideolojisine dahil olmaktı ancak planlandığı gibi olmadı ve Bosna Hersek, Sırbistan'a dahil olmadı." dedi.

Komsic, 9 Ocak'ın Boşnaklara yönelik soykırımın başlangıcı olduğuna dikkati çekerek, "RS yönetimi, 9 Ocak'ı kutlarken, soykırım yapmalarına rağmen Bosna Hersek'in Sırbistan'ın bir parçası haline gelmediği gerçeğini atlıyor. 9 Ocak, hedefe ulaşamayan siyasi amaçların kutlamasıdır." diye konuştu.

RS'nin, Bosna Hersek'in iki entitesinden biri olduğunu anımsatan Komsic, Bosna Hersek'te 1992-1995'te yaşanan savaşta Sırpların ülkeyi almak istediklerini belirtti.

Komsic, Bosna Hersek'in büyük kayıplar vererek ayakta kaldığını vurgulayarak, 9 Ocak hedeflerinin asla gerçekleşmeyeceğini sözlerine ekledi.

Bu arada, ayrılıkçı söylemleriyle bilinen RS Başkanı Milorad Dodik, 9 Ocak RS günü vesilesiyle bu yıl da bir dizi tören düzenleneceğini belirtirken, RS Günü'nü anlatan bir reklam videosu da hazırlattı.

Anayasaya aykırı "Sırp Cumhuriyeti Günü"

Ülkedeki en büyük Boşnak partisi konumundaki Demokratik Eylem Partisinin Genel Başkanı Bakir İzetbegovic'in 2015'te yaptığı başvuru üzerine 9 Ocak'ın yasallığını değerlendiren Anayasa Mahkemesi, bugünün kutlanmasının anayasaya aykırı olduğuna hükmetmiş ve bunun entite sınırları içinde yaşayan Sırp olmayan halklara karşı bir ayrımcılık olduğunu ifade etmişti.

Ayrılıkçı söylemleriyle tanınan Dodik ise 2016'da entite sınırları içinde bir referandum yapmış ve referandumda oy kullananların yüzde 99'u, 9 Ocak'ın Sırp Cumhuriyeti günü olarak kutlanması yönünde oy vermişti.

Bosna Hersek Anayasa Mahkemesi referandumu tanımamış ve bugünün kutlanmasına yönelik eylemlere yasak getirmişti.???????

Kaynak: AA
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Zeljko Komsic, Sırbistan, Uluslararası, İnsan Hakları, Politika, Güncel, Son Dakika

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