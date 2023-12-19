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Bosna Hersek Mahkemesi Başkanı ve İstihbarat Teşkilatı Eski Başkanı Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Bosna Hersek Mahkemesi Başkanı ve İstihbarat Teşkilatı Eski Başkanı Gözaltına Alındı

Bosna Hersek Mahkemesi Başkanı Ranko Debevec ile İstihbarat ve Güvenlik Teşkilatı eski başkanı Osman Mehmedagic, görevlerini kötüye kullandıkları şüphesiyle gözaltına alındı. Başsavcı Milanko Kajganic, gözaltıların sebebinin haklarında görevlerini kötüye kullandıklarına dair kanıt olması olduğunu belirtti. Gözaltılar, Bosna Hersek'in Sırp Cumhuriyeti Başkanı Milorad Dodik'in dava süreciyle aynı zamana denk gelmesiyle dikkat çekti.

Bosna Hersek Mahkemesi Başkanı ve İstihbarat Teşkilatı Eski Başkanı Gözaltına Alındı
19.12.2023 - 18:17,
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Bosna Hersek Mahkemesi Başkanı Ranko Debevec ile İstihbarat ve Güvenlik Teşkilatı eski başkanı Osman Mehmedagic, görevlerini kötüye kullandıkları şüphesiyle gözaltına alındı.

Bosna Hersek Başsavcısı Milanko Kajganic, başkent Saraybosna'da, Debevec ve Mehmedagic'in gözaltına alınmasına ilişkin detayları paylaşmak üzere basın toplantısı düzenledi.

Debevec ve Mehmedagic'in, savcılığın talebi üzerine gözaltına alındığına işaret eden Kajganic, "Gözaltına alınmalarının sebebi haklarında görevlerini kötüye kullandıklarına dair kanıt olmasıdır. Bosna Hersek Mahkemesi hakimlerini ve Bosna Hersek Savcılığı görevlilerini 2020'de yasa dışı yollarla dinledikleri ortaya çıktı." dedi.

Kajganic, şüphelilerin, siyasi parti veya yetkililerini dinlendiklerine dair bir kanıt bulunmadığını ancak tüm istihbaratları değerlendireceklerini belirtti.

Avukat Vasvija Vidovic'in de delilleri kararttığı gerekçesiyle gözaltına alındığını aktaran Kajganic, şüpheliler için 1 aylık gözaltı süresinin talep edileceğini ifade etti.

Bu arada, Debevec'in gözaltına alınmasının ardından, görevinden geçici uzaklaştırma alması için Bosna Hersek Yüksek Mahkeme ve Savcılık Konseyi'ne dilekçe yazıldığı da kaydedildi.

Medyadan "Dodik" detayı

Bosna Hersek yerel medyası ise gözaltı olaylarının, Bosna Hersek'in iki entitesinden biri olan Sırp Cumhuriyeti (RS) Başkanı Milorad Dodik'in, Bosna Hersek Mahkemesinde devam eden dava süreciyle aynı zamana denk gelmesine dikkat çekti.

Medya, Dodik'in, Bosna Hersek Yüksek Temsilcilik Ofisi (OHR) kararlarına saygı duymadığı gerekçesiyle hakkında Bosna Hersek Mahkemesinde devam eden bir dava süreci olduğu ve yarın yeni bir duruşmaya katılmak üzere mahkeme binasına geleceğini belirtti.

Dava sürecini RS'de bulunan Banja Luka'daki mahkemeye taşımak isteyen ve bu talebi reddedilen Dodik için yerel medya, "Mahkeme başkanının gözaltına alınması Dodik'in çıkarına olacak zira, kendisi mahkeme başkanından kaçmaya ve dava sürecini başka bir mahkemeye taşımaya çalışıyordu." ifadelerini kullandı.

Dodik'in, gözaltı olaylarını kendi çıkarına kullanacağı iddia edilen yerel haberlerde, yarın yaşanacakların "merakla" beklendiği vurgulandı.

Dikkati çeken diğer bir detay ise Dodik'in, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Üyesi olduğu 2020'de Debevec ile yaşadığı "sözlü tartışma" oldu.

Debevec'in, Mehmedagic'e talimat verdiği "bazı kişileri" dinlediğini ve suçlularla buluştuğunu iddia eden Dodik'in o dönem Bosna Hersek Savcılığı ile "yakın ilişkiler" kurduğu belirtilmişti.

Dodik'in, Sırbistan vatandaşı da olduğuna işaret eden Debevec ise Bosnalı Sırp liderin, Sırbistan ve Rusya başta olmak üzere çok sayıda gayrimenkulü olduğunu savunmuştu.

Başkent Saraybosna'daki davalara katılmak istemeyen ve ayrılıkçı söylemleriyle tanınan Dodik, daha önce katıldığı 2 duruşmada da çirkin söylemlerde bulunmuştu.

Kaynak: AA
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