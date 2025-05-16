Bosna Hersek, Sırbistan ile Askeri İşbirliğini Sonlandırdı

Bosna Hersek Savunma Bakanı Zukan Helez, Sırbistan Savunma Bakanlığı ile olan askeri işbirliklerine son verme kararı aldıklarını duyurdu.

Helez, başkent Saraybosna'da düzenlediği basın toplantısında, Sırbistan Savunma Bakanı Bratislav Gasic'in "uygunsuz" davranışları nedeniyle Sırbistan ile askeri anlamda olan eğitim, kurs ve ortak tatbikat gibi işbirliklerine son verdiğini söyledi.

Gasic'in özür dilemesi durumunda kararını değiştireceğini belirten Helez, Sırbistan Askeri Akademisinde eğitim gören Bosna Hersekli askerlerin karardan muaf tutulacağını ifade etti.

Helez, Sırp bakan ile yaşadıklarından sonra Bosna Hersek'in NATO'ya üye olmasının ne derece önemli olduğunu vurguladı.

Sırp bakan Gasic, geçen hafta Bosna Hersek'in iki entitesinden biri olan Sırp Cumhuriyeti'nin (RS) Başkanı Milorad Dodik ile Bosna Hersek'teki Kozara Kışlası'nda katıldığı bir törende Bosna Hersek milli marşı okunduğu esnada ayağa kalkmamıştı. Bu davranış, iki ülke arasında krize neden olmuştu.