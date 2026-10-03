Bosna Hersek\'te 3,4 milyon kayıtlı seçmen yarın seçimler için sandık başına gidiyor

(ANKARA) - Bosna Hersek'te seçmenler, üç üyeli Devlet Başkanlığı Konseyi'nin yeni üyeleri ve parlamentoların üyelerini belirlemek üzere yarın sandık başına gidecek. Yaklaşık 3,4 milyon kayıtlı seçmenin bulunduğu ülkede seçimler, ekonomik sorunlar, Avrupa Birliği'ne (AB) üyelik sürecindeki tıkanıklık, göç ve etnik temelli siyasi ayrışmaların gölgesinde gerçekleştirilecek.

Bosna Hersek'te seçmenler, ülkenin Devlet Başkanlığı ve parlamentolarının üyelerini belirlemek üzere yarın sandık başına gidecek. Bosna Hersek Merkez Seçim Komisyonu'na göre, yerel saatle 07.00'de başlayacak oy verme işlemi 19.00'da sona erecek. Seçimlerde 7 bin 28 aday arasından toplam 518 kişi farklı görevlere seçilecek. Kayıtlı 3 milyon 408 bin 517 seçmenden 48 bin 78'i ülke dışında oy kullanmak üzere kayıt yaptırdı. Ülke genelinde 5 bin 569 sandık noktası oluşturuldu. Bu seçimlerde ilk kez biyometrik seçmen kimlik doğrulaması, oy pusulası tarayıcıları ve sonuçların hızlı aktarılmasını sağlayan teknolojiler kullanılacak.

Seçmenler, üç üyeli Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi'nin yanı sıra Bosna Hersek Parlamenterler Meclisi Temsilciler Meclisi, Bosna Hersek Federasyonu Temsilciler Meclisi, Sırp Cumhuriyeti (Republika Srpska) Ulusal Meclisi, Sırp Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve cumhurbaşkanı yardımcıları ile Bosna Hersek Federasyonu'ndaki kanton meclislerinin üyelerini belirleyecek.

DAYTON'DAN KALAN KARMAŞIK SİYASİ YAPI

1992-1995 Bosna Savaşı'nı sona erdiren Dayton Anlaşması'nın oluşturduğu sistemde Bosna Hersek, Bosna Hersek Federasyonu ve Sırp Cumhuriyeti adlı iki entite ile özel statüye sahip Brçko Bölgesi'nden oluşuyor. Bosna Hersek Federasyonu ise kendi yönetimlerine sahip 10 kantona ayrılıyor. Üç üyeli Devlet Başkanlığı Konseyi'nde Boşnak ve Hırvat üyeler Bosna Hersek Federasyonu'ndan, Sırp üye ise Sırp Cumhuriyeti'nden seçiliyor. Seçmenler ayrıca ülke ve entite parlamentolarının üyelerini belirliyor.

Seçimler, ülkenin karşı karşıya olduğu ekonomik ve demografik sorunların da gündemde olduğu bir dönemde yapılıyor. Bosna Hersek siyasetinde Boşnak, Sırp ve Hırvat toplumlarını temsil eden partiler uzun süredir önemli ağırlığa sahip. Seçimlerde Boşnak Demokratik Eylem Partisi (SDA), Sırp Bağımsız Sosyal Demokratlar İttifakı (SNSD) ve Bosna Hersek Hırvat Demokrat Birliği (HDZ BiH) gibi etnik temelli partilerin yanı sıra Sosyal Demokrat Parti (SDP) ve Nasa Stranka (Bizim Parti) gibi farklı siyasi çizgilerdeki partiler yarışıyor.

Sırp Cumhuriyeti'nde etkili siyasi aktörlerden SNSD lideri Milorad Dodik ile Sırp Cumhuriyeti Başbakanı Savo Minic'in seçimlerden birkaç gün önce Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmüştü.

Bosna Hersek 2022'de AB'ye aday ülke statüsü aldı, 2024'te ise üyelik müzakerelerinin başlatılması için siyasi onay verildi. Ancak üyelik sürecinde ilerleme sınırlı kaldı. Seçimler aynı zamanda Rusya, ABD ve AB'nin Batı Balkanlar'daki etkisinin tartışıldığı bir dönemde gerçekleşiyor.