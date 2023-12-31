 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bosna Hersek'te 5,2 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika
Üye Girişi

Bosna Hersek'te 5,2 Büyüklüğünde Deprem

Bosna Hersek'in Zenica kenti yakınlarında 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, başkent Saraybosna ve diğer birçok kentte hissedildi. Vatandaşlar depremin kuvvetli olduğunu belirtirken, şu ana kadar herhangi bir hasar rapor edilmedi.

Bosna Hersek\'te 5,2 Büyüklüğünde Deprem
31.12.2023 - 00:23,
Abone Ol

Bosna Hersek'in orta kesimlerinde bulunan Zenica kenti yakınlarında 5,2 büyüklüğünde deprem yaşandı.

Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) tarafından paylaşılan verilere göre, merkez üssü Bosna Hersek'in Zenica kentinin 10 kilometre kuzeybatısında olan, yerel saatle 21.43'te 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem, başta başkent Saraybosna olmak üzere ülke genelindeki birçok kentte de hissedildi.

Ülke medyası, vatandaşların depremin son derece kuvvetli olduğu yönündeki açıklamalarına yer verirken, hasar yaşanmadığı bilgisi de paylaşıldı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Akdeniz, Deprem, Deprem, Doğal Afetler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bosna Hersek'te 5,2 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika


22:16
Erdoğan'dan Süper Kupa krizi yorumu: Yapılması gerekeni yapmaktan çekinmeyiz Erdoğan'dan Süper Kupa krizi yorumu: Yapılması gerekeni yapmaktan çekinmeyiz
21:15
Binlerce İsrailli, Netanyahu'nun istifası için Tel Aviv'de gösteri düzenledi Binlerce İsrailli, Netanyahu'nun istifası için Tel Aviv'de gösteri düzenledi
21:05
Pasaport, ehliyet ve cep telefonu harçlarına zam Pasaport, ehliyet ve cep telefonu harçlarına zam
19:50
İstanbul'da sokak ortasında kalaşnikoflu çatışma! Kurşunların isabet ettiği küçük kız ağır yaralı İstanbul'da sokak ortasında kalaşnikoflu çatışma! Kurşunların isabet ettiği küçük kız ağır yaralı
19:20
Elazığ'daki depreme canlı yayında yakalandılar Elazığ'daki depreme canlı yayında yakalandılar
19:17
2024 yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne yüzde 58 zam 2024 yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne yüzde 58 zam
19:13
Ukrayna ve Rusya peş peşe füzeleri ateşledi: 53 ölü, 267 yaralı Ukrayna ve Rusya peş peşe füzeleri ateşledi: 53 ölü, 267 yaralı
19:12
80 yaşındaki baba, zihinsel engelli kızını öldürüp bir kurşun da kendine sıktı 80 yaşındaki baba, zihinsel engelli kızını öldürüp bir kurşun da kendine sıktı

Son Dakika
22:16 Erdoğan'dan Süper Kupa krizi yorumu: Yapılması gerekeni yapmaktan çekinmeyiz
21:15 Binlerce İsrailli, Netanyahu'nun istifası için Tel Aviv'de gösteri düzenledi
21:05 Pasaport, ehliyet ve cep telefonu harçlarına zam
19:50 İstanbul'da sokak ortasında kalaşnikoflu çatışma! Kurşunların isabet ettiği küçük kız ağır yaralı
19:17 2024 yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne yüzde 58 zam
19:20 Elazığ'daki depreme canlı yayında yakalandılar
19:13 Ukrayna ve Rusya peş peşe füzeleri ateşledi: 53 ölü, 267 yaralı
19:12 80 yaşındaki baba, zihinsel engelli kızını öldürüp bir kurşun da kendine sıktı
19:04 CHP lideri Özel'den Süper Kupa krizine ilişkin ilk yorum: Suç Atatürk'ü, İstiklal Marşı'nı Arabistan'da pazarlık konusu yapan Erdoğan'da
19:01 Elektrikte ocak ayı tarifesi belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2023 00:38:19. #1.13#
SON DAKİKA: Bosna Hersek'te 5,2 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement