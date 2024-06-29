Bosna Hersek'te Ayvaz Dede Şenlikleri düzenlendi - Son Dakika
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Bosna Hersek'te Ayvaz Dede Şenlikleri düzenlendi

Bosna Hersek'te düzenlenen Ayvaz Dede Şenlikleri'ne katılan 300'den fazla atlı, Donji Vakuf şehrindeki geçit töreninde coşkuyla karşılandı. Şenlikler, Boşnakların kültürlerine ve dinlerine olan bağlılığını gösteriyor. Merkezi program ise Prusac'ta yapılacak.

29.06.2024 20:23
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DONJI Bosna Hersek'te bu yıl 514'üncüsü düzenlenen Ayvaz Dede Şenlikleri için yarınki merkezi programa katılacak 300'den fazla atlı, Donji Vakuf şehrindeki geçit töreninde hazır bulundu.

Boşnakların İslam'ı kabul etmelerinin en önemli sembollerinden biri olarak bilinen Akhisarlı Ayvaz Dede anısına düzenlenen şenliklere ülkenin farklı kentlerinden katılan atlılar, coşku ve alkışlarla karşılandı.

Donji Vakuf sakinleri, geleneksel kıyafetleri, kırmızı fesleri ve yeşil sancaklarıyla şehir merkezinden geçen atlıları ve Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliğini beğeniyle izledi.

Geçit törenini izlemek için şehir meydanına gelen Boşnaklar, Türkiye ve Bosna Hersek bayraklarıyla atlıları selamladı.

Ülkedeki iki entiteden biri olan Bosna Hersek Federasyonunun (FBIH) Başkan Yardımcısı Refik Lendo, gazetecilere yaptığı açıklamada, şenliklerin, Boşnakların kültürlerine ve dinlerine olan bağlılığını gösterdiğini söyledi.

Bosna Hersek'te yaşayan herkesin kendi kültürünü yaşatabilmesi gerektiğini ifade eden Lendo, "Her ulusun kendi geleneğini sürdürmesi, empati geliştirmesi ve geleceğe bakması gerekiyor." dedi.

Travnik Müftüsü Ahmed Adilovic ise Yugoslavya döneminde şenliklerin yasaklandığını, ancak yüzyıllardır bu geleneğin sürdüğünü belirtti.

Adilovic, "Halkımızın geleneklerini yaşatmasından ve yaşlılardan, genç nesillere aktarmasından mutluyuz." ifadesini kullandı.

Ayvaz Dede Şenlikleri'nin merkezi programı yarın Prusac'ta yapılacak.

Bosna Hersek'e Osmanlı Devleti'nin ülkeyi fethinden önce gelen Ayvaz Dede'nin Prusac'taki kuraklığın geçmesi için dua ettiği dağda başlayacak merkezi program, Kur'an-ı Kerim ve ilahilerin okunmasının ardından kılınacak öğle namazıyla sona erecek.

Kaynak: AA

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