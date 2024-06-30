Bosna Hersek'te Ayvaz Dede Şenlikleri sona erdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bosna Hersek'te Ayvaz Dede Şenlikleri sona erdi

Boşnakların İslam'ı kabul etmesinin en önemli sembollerinden biri olan Akhisarlı Ayvaz Dede anısına düzenlenen Ayvaz Dede Şenlikleri, Prusac kasabasında kılınan öğle namazıyla sona erdi. Şenlikler kapsamında Mehteran Birliği konseri ve atlının geçişi binlerce kişi tarafından izlendi. Etkinliğe Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi ve Bosna Hersek İslam Birliği temsilcileri de katıldı. Şenlikler, Ayvaz Dede'nin dua ettiği dağda yaşanan mucizevi olayın anısını yaşatmak amacıyla düzenlenmektedir.

30.06.2024 15:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Boşnakların İslam'ı kabul etmesinin en önemli sembollerinden biri olarak bilinen Akhisarlı Ayvaz Dede anısına Bosna Hersek'te 514'üncüsü düzenlenen Ayvaz Dede Şenlikleri, Prusac kasabasında kılınan öğle namazıyla sona erdi.

Şenlikler kapsamında Prusac'taki, Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliğinin konseri ile 300'den fazla atlının geçişini binlerce kişi izledi. Mehteran Birliğinin seslendirdiği "Sehidski Rastanak (Şehidin Vedası)" eserine Boşnaklar da eşlik etti.

Karaula'dan dün atlıların ayrılmasıyla başlayan ve bugün merkezi programı yapılan etkinliğe Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin, Bosna Hersek İslam Birliği temsilcileri ile başta Bosna Hersek ve Türkiye olmak üzere farklı ülkelerden çok sayıda kişi katıldı.

Kur'an-ı Kerim okunmasının ve dua edilmesinin ardından kılınan öğle namazıyla şenlikler sona erdi.

Travnik Müftüsü Ahmed Adilovic, dua etmenin Müslümanlar için önemine değinerek, ibadetlerini ve Allah'a olan inançlarını bu şekilde gösterdiklerini söyledi.

Her yıl Türkiye'den gelen dostlarının kendilerini onurlandırdığını belirten Adilovic, özellikle Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliğine teşekkür etti.

Bosna Hersek İslam Birliği Başkanı Husein Kavazovic'in etkinlik alanına gönderdiği mesajı da Bihac Müftüsü Mehmet Kudic okudu.

Ayvaz Dede kimdir?

Sarı Saltuk gibi irşat maksadıyla Anadolu'dan Bosna Hersek'e gelen Horasan erenlerinden Manisa Akhisarlı Ayvaz Dede, inanışa göre beş asırdan daha uzun süre önce kuraklığın yaşandığı ve bugün şenliklere ev sahipliği yapan Prusac (Akhisar) kasabasındaki dağda 40 gün 40 gece dua etti.

Halkın kıtlık çektiği, hayvanların susuzluktan telef olduğu bölgeye su getirmek için ibadet eden Ayvaz Dede'nin, gece uykusunda iki koçun birbiriyle çarpıştığını gördüğü ve uyandığında karşısında yarılan dağı ve gürül gürül akan ırmağı bulduğu rivayet ediliyor.

Olayın ardından bölge suya kavuşup kuraklık sona ererken bu mucizevi hadiseyi duyan bölge halkının Müslüman olduğu belirtiliyor.

Komünizmin hüküm sürdüğü eski Yugoslavya döneminde 1947'den itibaren yasaklanan şenlik, 1990'da yeniden düzenlenmeye başladı.

Kaynak: AA

Saraybosna, Türkiye, Akhisar, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bosna Hersek'te Ayvaz Dede Şenlikleri sona erdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:29 İzmir’de 5 kişinin can verdiği patlamayla ilgili 1 gözaltı İzmir'de 5 kişinin can verdiği patlamayla ilgili 1 gözaltı
18:38 CHP Genel Başkanı Özgür Özel: 25 bin liranın altındaki asgari ücreti asla kabul etmiyoruz CHP Genel Başkanı Özgür Özel: 25 bin liranın altındaki asgari ücreti asla kabul etmiyoruz
17:37 Çalışanların skandal konuşmasını herkes duydu TRT Spor’da tuhaf canlı yayın kazası Çalışanların skandal konuşmasını herkes duydu! TRT Spor'da tuhaf canlı yayın kazası
17:32 Bursa’daki anız yangını Uludağ Üniversitesi’ndeki ormanlık alana sıçradı Bursa'daki anız yangını Uludağ Üniversitesi'ndeki ormanlık alana sıçradı
17:10 İzmir’deki patlama anı kameralara yansıdı İzmir'deki patlama anı kameralara yansıdı
17:20 98’nci Gazi Koşusu’nu, Dragon Flame ve jokeyi Akın Sözen kazandı 98'nci Gazi Koşusu'nu, Dragon Flame ve jokeyi Akın Sözen kazandı
17:17 CHP’li Kula Belediye Başkanı tutuklandı CHP'li Kula Belediye Başkanı tutuklandı
17:11 Beşiktaş’ın Di Maria’ya yaptığı teklif ortaya çıktı Beşiktaş'ın Di Maria'ya yaptığı teklif ortaya çıktı
17:01 Galatasaray’ın yıldızı Wilfried Zaha’ya Premier Lig’den 3 talip var Galatasaray'ın yıldızı Wilfried Zaha'ya Premier Lig'den 3 talip var
16:41 Önce paylaşıp sonra sildiler Barcelona’dan bir garip ayrılık açıklaması Önce paylaşıp sonra sildiler! Barcelona'dan bir garip ayrılık açıklaması
16:04 Hakkarili sanatçı, A Milli Takım için Kürtçe marş yaptı Hakkarili sanatçı, A Milli Takım için Kürtçe marş yaptı
15:43 İzmir’deki doğal gaz patlamasından ilk görüntüler Ortalık resmen savaş alanına döndü İzmir'deki doğal gaz patlamasından ilk görüntüler! Ortalık resmen savaş alanına döndü
15:29 Anthony Nwakaeme, Trabzon’a geldi Anthony Nwakaeme, Trabzon'a geldi
14:04 Gazeteci İsmail Küçükkaya’nın acı günü: 75 yaşındaki annesi denizde boğularak can verdi Gazeteci İsmail Küçükkaya'nın acı günü: 75 yaşındaki annesi denizde boğularak can verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2024 20:18:54. #1.12#
SON DAKİKA: Bosna Hersek'te Ayvaz Dede Şenlikleri sona erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement