Bosna Hersek'te Kamyoncular AB'ye Karşı Protesto Düzenledi
Bosna Hersek'te Kamyoncular AB'ye Karşı Protesto Düzenledi

23.03.2026 16:29
Bosna Hersek'teki kamyon sürücüleri, AB'nin geçiş kurallarını protesto ederek sınır kapılarında kontak kapattı.

Balkan ülkesi Bosna Hersek'teki kamyon sürücüleri, Avrupa Birliği'nin (AB) Şengen Bölgesi'ne uyguladığı geçiş kurallarını protesto etmek için sınır kapılarında kontak kapatarak gösteri düzenledi.

Bosna Hersek'teki farklı sınır kapılarında toplanan yüzlerce kamyon sürücüsü, AB'nin uygulamaya koyduğu Elektronik Giriş-Çıkış Sistemi'nden (EES) memnun olmadıklarını ifade etti.

Kontak kapatarak gösteri düzenleyen sürücüler, sınır kapılarında uzun kuyruklar oluşturdu.

Organizatörler, EES kapsamında profesyonel sürücülerin Şengen Bölgesi'nde kalma sürelerinin kısaldığı, bunun da kamyon şoförlerinin işlerini olumsuz etkilediği belirtildi.

Kamyon sürücülerinin Şengen Bölgesi'ni sadece geçiş için kullandıklarını belirten organizatörler, Bosna Hersek İletişim ve Ulaştırma Bakanlığının da üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmesi çağrısında bulundu.

Sürücülerin talepleri yerine getirilene kadar sınır kapılarında bekleyişini sürdüreceği de kaydedildi.

Bu arada, gösteriler daha çok Bosna Hersek'in Hırvatistan ile sınır kapılarında düzenlenirken, ülkedeki iki entiteden birisi olan Sırp Cumhuriyeti'nde (RS) gösterilere izin verilmedi.

Bu arada, Ekim 2025'te uygulamaya giren EES kapsamında AB üyesi olmayan ülkelerden gelen sürücüler her 180 günde en fazla 90 gün Şengen Bölgesi'nde kalabiliyor. Kamyon sürücüleri de bu sürenin işlerini tamamlamak için yeterli olmadığını, profesyonel sürücülerin AB ülkelerine göç etmesi durumunda yerli taşımacılık firmalarının yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu savunuyor.

Kaynak: AA

