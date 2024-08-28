Bosna Hersek'te Markale katliamı anıldı - Son Dakika
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Bosna Hersek'te Markale katliamı anıldı

Bosna Hersek\'te Markale katliamı anıldı

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da 1992-1995 yıllarındaki savaşta Sırp birliklerince düzenlenen havan topu saldırısında hayatını kaybeden 43 kişi, katliamın 29. yılında düzenlenen törenle anıldı. Devlet yetkilileri ve kurban yakınları, katliamın yaşandığı yere çiçek bıraktı.

28.08.2024 15:50
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Bosna Hersek'te 1992-1995 yıllarındaki savaşta Sırp birliklerince başkent Saraybosna'daki Markale pazar yeri yakınına düzenlenen havan topu saldırısında hayatını kaybeden 43 kişi, katliamın 29'uncu yılında düzenlenen törenle anıldı.

Yaşamını yitirenlerin isimlerinin okunmasıyla başlayan törende, devlet yetkilileri ve kurban yakınları, katliamın yaşandığı yere çiçek bıraktı.

Saraybosna Kantonu Savaşın Sivil Kurbanları Birliği Başkanı Senida Karovic, burada yaptığı açıklamada, "Aradan 29 yıl geçmesine rağmen acaba ne değişti, Saraybosna'da ölüm eken, masum insanları öldüren ve yaralayanlara adalet ulaştı mı? Maalesef hayır." diye konuştu.

Katliamda bacağını kaybeden Amerisa Omanovic, katliamın yaşandığını anı her gün hatırladığını söyledi.

Babasını katliamda kaybeden Ahmet Zeco da "Onu kimin öldürdüğü biliniyor, Sırplar. Bu, asla unutulmayacak. Bu günü sadece babam için değil, aynı zamanda Bosna Hersek'teki savaşta öldürülen diğer herkes adına da her zaman hatırlayacağız." dedi.

Pazar yerinde iki katliam yaşanmıştı

Savaşta başkent Saraybosna'yı kuşatma altında tutan Sırp birliklerince Markale'deki pazar yerine ilk olarak 5 Şubat 1994'te bir havan topu saldırısı düzenlenmiş ve bu saldırıda 68 kişi hayatını kaybetmiş, 144 kişi yaralanmıştı. 28 Ağustos 1995'te yapılan diğer bir saldırıda ise 43 sivil ölmüş, 84 kişi yaralanmıştı.

Lahey'deki Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICTY), pazar yerine yapılan saldırıların Sırp birliklerince gerçekleştirildiğini kanıtlarla ortaya koyarken, katliamın sorumlularından Bosnalı Sırp komutan Dragomir Milosevic 33 yıl hapse mahkum edilmişti.

Saraybosna'nın kuşatılması ve kuşatma boyunca işlenen insanlığa karşı suçlar nedeniyle Lahey'de yargılanan eski Sırp komutanlardan Stanislav Galic de müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

Saraybosna, 44 ay boyunca kuşatma altında tutulurken şehirde 2 bine yakını çocuk olmak üzere 11 bin 541 sivil Sırpların saldırılarında hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

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