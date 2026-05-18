Bosna Hersek'te Nefret Söylemi Artıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bosna Hersek'te Nefret Söylemi Artıyor

18.05.2026 15:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yüksek Temsilci Schmidt, Müslümanlara yönelik nefret söylemlerinin tehlikeli boyutlara ulaştığını belirtti.

Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi Christian Schmidt, ülkede özellikle Müslümanlara yönelik nefret söylemleri ve hakaretlerin artık açık şekilde dile getirildiğini belirterek durumun tehlikeli bir noktaya ulaştığını söyledi.

Almanya'nın günlük gazetelerinden Frankfurter Allgemeine Zeitung'a (FAZ) röportaj veren Schmidt, Bosna Hersek'te giderek yükselen nefret söylemleri ve Müslüman karşıtlığına (İslamofobi) dikkati çekti.

Alman siyasetçi Schmidt, Bosna Hersek'te ayrılıkçı söylemleriyle gündeme gelen, Sırp entitesi liderlerinden Milorad Dodik ve onun çevresinde yükselen söylemlerin toplumdaki gerilimi artırdığını ifade etti.

Müslüman karşıtlığının nasıl körüklendiğine dair örnekler veren Schmidt, Müslümanlara yönelik Bosna dilindeki tüm hakaretlerin artık rahatlıkla kullanıldığını söyleyerek "Türk" kelimesinin dahi aşağılayıcı bir hakaret olarak kullanılmasının kendisini ciddi şekilde kaygılandırdığını aktardı.

Bosna Hersek'te savaş sonrası kurulan kırılgan düzenin yeniden tehdit altında olduğunu belirten Schmidt, nefret söylemlerinin sadece siyasi propaganda olmadığını, toplumda yeni çatışma korkularını da beslediğini vurguladı.

Schmidt, özellikle Müslüman karşıtı söylemlerin normalleşmesinin Balkanlar'daki tarihi travmaları yeniden canlandırabileceği değerlendirmesinde bulundu.

Bosna Hersek'te "ayrılıkçı siyasetin" güç kazandığını dile getiren Schmidt, bazı siyasi aktörlerin ülkenin bütünlüğünü sorguladığının ve bunun, Bosna Hersek'te Barış için Genel Çerçeve Anlaşması'nın (Dayton Barış Anlaşması) ruhuna aykırı olduğunun altını çizdi.

Avrupa Birliği'nin (AB) Bosna Hersek konusunda daha aktif olması gerektiğini belirten Schmidt, Avrupa'nın bölgedeki gelişmelere karşı yeterince güçlü bir strateji ortaya koyamadığını savundu.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Politika, Güncel, Medya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bosna Hersek'te Nefret Söylemi Artıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yargıtay’dan boşanan eşe nafaka bağlanmasında “yoksulluk“ şartı Yargıtay'dan boşanan eşe nafaka bağlanmasında "yoksulluk" şartı
Bolu’da yabancı uyruklu şahıs kendisini uyaran polislere saldırdı Bolu’da yabancı uyruklu şahıs kendisini uyaran polislere saldırdı
Dünyada sadece iki adet bulunan hurda cipi restore edip çeyiz hediyesi yaptı Dünyada sadece iki adet bulunan hurda cipi restore edip çeyiz hediyesi yaptı
Diyarbakır’da 15 yaşındaki Hülya silahla vurulmuş halde ölü bulundu Diyarbakır'da 15 yaşındaki Hülya silahla vurulmuş halde ölü bulundu
Rasim Ozan Kütahyalı mahkemede tahliyesini istedi: Hamile eşim ve çocuklarım perişan Rasim Ozan Kütahyalı mahkemede tahliyesini istedi: Hamile eşim ve çocuklarım perişan
Eurovision birincisi Dara, Galatasaray forması giyip destek istemiş Eurovision birincisi Dara, Galatasaray forması giyip destek istemiş

15:49
Rasim Ozan Kütahyalı’nın ifadesi sonrası Nagehan Alçı sessizliğini bozdu
Rasim Ozan Kütahyalı'nın ifadesi sonrası Nagehan Alçı sessizliğini bozdu
15:37
Milyonlarca çalışan ve işvereni ilgilendiren emsal karar: O imzalar artık geçersiz
Milyonlarca çalışan ve işvereni ilgilendiren emsal karar: O imzalar artık geçersiz
15:25
Dizinin müdavimleri şokta Uzak Şehir’de sürpriz ayrılık
Dizinin müdavimleri şokta! Uzak Şehir'de sürpriz ayrılık
14:56
Beşiktaş’ta Sergen Yalçın ile yollar ayrıldı İşte ilk sözleri
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ile yollar ayrıldı! İşte ilk sözleri
14:09
Eğlenceniz batsın Boynu kırılan genç kız hayatını kaybetti
Eğlenceniz batsın! Boynu kırılan genç kız hayatını kaybetti
14:09
Şamil Tayyar’dan dikkat çeken Rasim Ozan Kütahyalı paylaşımı
Şamil Tayyar'dan dikkat çeken Rasim Ozan Kütahyalı paylaşımı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2026 16:44:33. #7.12#
SON DAKİKA: Bosna Hersek'te Nefret Söylemi Artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.