Bosna Hersek'te Savaş Sırasında Öldürülen 4 Kişinin Kemik Kalıntıları Bulundu - Son Dakika
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Bosna Hersek'te Savaş Sırasında Öldürülen 4 Kişinin Kemik Kalıntıları Bulundu

Bosna Hersek'in Prijedor şehri yakınlarındaki Donja Dragotinja bölgesinde, 1992-1995 Bosna Savaşı sırasında öldürülen en az 4 kişinin kemik kalıntılarına ulaşıldı. Bosna Hersek Kayıp Kişiler Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada, Prijedor yakınlarındaki Donja Dragotinja'da yapılan kazı çalışmalarında en az 4 kişiye ait kemik kalıntılarının bulunduğu belirtildi. Kemik kalıntılarının 1992'de Prijedor'da öldürülen Boşnak sivillere ait olduğu düşünülüyor ve çalışmalara daha fazla kurbanın kalıntılarının bulunabileceği şüphesiyle yarın da devam edileceği bildirildi. Kazı çalışmaları, Bosna Hersek Savcılığı tarafından Bosna Hersek Mahkemesi'nin talebi üzerine takip ediliyor.

08.04.2024 16:43
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Bosna Hersek'in Prijedor şehri yakınlarındaki Donja Dragotinja bölgesinde, 1992-1995 Bosna Savaşı sırasında öldürülen en az 4 kişinin kemik kalıntılarına ulaşıldı.

Bosna Hersek Kayıp Kişiler Enstitüsünce yapılan açıklamada, Prijedor yakınlarındaki Donja Dragotinja'daki kazı çalışmalarında en az 4 kişiye ait kemik kalıntılarının bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, kemik kalıntılarının 1992'de Prijedor'da öldürülen Boşnak sivillere ait olduğunun düşünüldüğü aktarılarak, çalışmalara alanda daha fazla kurbana ait kalıntıların bulunduğu şüphesiyle yarın da devam edileceği bildirildi.

Kazı çalışmaları, Bosna Hersek Mahkemesinin talebi üzerine Bosna Hersek Savcılığınca takip edildi.

Prijedor'da ne oldu?

Bosna'daki savaşın yeni başladığı Mart 1992'de eski Yugoslavya'daki Devlet Güvenlik Teşkilatının (UDBA) başına getirilen Sırp kökenli Simo Drljaca, Prijedor'daki 13 polis karakolunda görev yapan 1775 Sırp'ı bir ay içinde silahlandırdı.

Sırp birlikleri, 29 Nisan gecesi o dönemde nüfusunun çoğunluğu Boşnak olan Prijedor şehrini ele geçirdi. Ağır silahlara sahip Sırp birlikleri, 23 Mayıs 1992'de Prijedor civarındaki köylere saldırdı. Prijedor ve civarındaki katliamda 102'si çocuk 3 bin 176 sivil hayatını kaybetti.

Sırplar, 31 Mayıs 1992'de yerel radyolar üzerinden yapılan duyuruyla "Sırp olmayanların evlerinin pencerelerine beyaz çarşaf asmaları, sokağa çıkarken kollarına beyaz kurdele bağlamaları" talimatı verdi. İşgalci Sırpların talimatlarını yerine getirmek zorunda kalan Sırp olmayan siviller, bu yöntemle tespit edildi.

Tespit edilenler, esir kamplarına götürülerek katliamlara, işkencelere ve tecavüzlere maruz kaldı.

Prijedorlu yaklaşık 30 bin sivil, o dönemde Omarska, Keraterm, Kozarac, Trnopolje ve Manjaca'daki toplama kamplarına götürüldü. On binlerce kişi ise doğdukları topraklardan sürgün edildi.

Kaynak: AA

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