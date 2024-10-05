Bosna Hersek'te Sel Felaketi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bosna Hersek'te Sel Felaketi

Bosna Hersek\'te Sel Felaketi

Bosna Hersek'te sel felaketi sonrası 13 ölü, 10 kayıp. Yardımlar sürüyor, hasar büyük.

05.10.2024 15:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bosna Hersek'te şiddetli yağış sonucunda meydana gelen sellerin ardından felaketin neden olduğu yaralar sarılmaya çalışılıyor.

Hersek Neretva Kantonunca yapılan açıklamada, sel felaketinin en çok etkilediği Jablanica kentinde daha önce 16 olarak belirtilen ölü sayısının 13 olarak düzeltildiği ifade edildi.

Açıklamada, bazı cesetlerin yanlışlıkla iki kere sayıldığı ve bölgede en az 10 kişinin kayıp olduğu belirtildi.

Sellerin etkilediği diğer kent Fojnica'da ise 3 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

Bosna Hersek'te 16 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinin ardından suların çekilmesiyle maddi hasarın büyüklüğü de görüldü.

Jablanica'daki arama kurtarma ekibinden Mladen Kulic, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kayıp ihbarı yapılan kişileri bulmak için bölgede olduklarını ifade etti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Türkiye'deki arama kurtarma çalışmalarına da katıldıklarını kaydeden Kulic, "Sel felaketi de deprem gibi evleri yerle bir ettiği için Türkiye'deki günleri anımsattı." dedi.

Sular altında kalan caminin sadece minaresi görünüyor

Jablanica'da sular altında kalan bir caminin imamı Semir Jahic de eşiyle birlikte 7 kişiyi kurtardıklarını söyledi.

Sel suları nedeniyle caminin yalnızca minaresinin görüldüğünü belirten Jahic, "Cemaatimizden çok sayıda arkadaşımızı kaybettik. Selden bir gece önce kahve içtiğim genç artık yok. Suların çekilmeye başlamasıyla biz de neler olduğunun daha çok farkına varıyoruz." dedi.

Türk Kızılay Bosna Hersek Delegasyonu da bölgede selden etkilenenlere yardım eli uzatıyor.

Bosna Hersek'teki sellerin ardında çok sayıda kurum maddi yardımda bulunurken, birçok yardım kampanyası da başlatıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Türk Kızılayı, Doğal Afetler, 3-sayfa, Kızılay, Ekonomi, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bosna Hersek'te Sel Felaketi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:49 Hizbullah, Nasrallah’ın varisinden haber alamıyor Hizbullah, Nasrallah'ın varisinden haber alamıyor
14:56 2 kadını katleden Semih Çelik’in videosu ortaya çıktı Anlattıkları tüyler ürpertiyor 2 kadını katleden Semih Çelik'in videosu ortaya çıktı! Anlattıkları tüyler ürpertiyor
14:46 Fatih’te katledilen İkbal Uzuner son yolculuğuna uğurlandı Fatih'te katledilen İkbal Uzuner son yolculuğuna uğurlandı
14:36 Beyoğlu sapığından pes dedirten savunma: Cebine para sıkıştırdım Beyoğlu sapığından pes dedirten savunma: Cebine para sıkıştırdım
14:20 DEM Partililerle neden tokalaştı Bahçeli’den ezber bozan sözler DEM Partililerle neden tokalaştı? Bahçeli'den ezber bozan sözler
20:54 FETÖ ile mücadelenin baş kahramanı Mahmut Çorumlu’nun görevi değişti FETÖ ile mücadelenin baş kahramanı Mahmut Çorumlu'nun görevi değişti
20:45 Bu hırsız her eve lazım, çamaşırları astı, yemek bile pişirdi Bu hırsız her eve lazım, çamaşırları astı, yemek bile pişirdi
20:22 Victor Osimhen’e bir talip daha çıktı Victor Osimhen'e bir talip daha çıktı
20:12 Anne, surlardaki vahşete tanık olmuş Kızının kesilen başının önünde çaresizce feryat etti Anne, surlardaki vahşete tanık olmuş! Kızının kesilen başının önünde çaresizce feryat etti
19:53 FIFA’dan Filistin’in men talebi sonrası İsrail kararı FIFA'dan Filistin'in men talebi sonrası İsrail kararı
19:29 İki kadının kafasını kesip intihar eden şahıs, vahşeti önceden defterine çizmiş İki kadının kafasını kesip intihar eden şahıs, vahşeti önceden defterine çizmiş
19:13 Nuri Şahin, en büyük kozunu kaybetti Nuri Şahin, en büyük kozunu kaybetti
18:50 Bu kız isteme töreni bildiklerinizden değil, görenlerin ağzı açık kaldı Bu kız isteme töreni bildiklerinizden değil, görenlerin ağzı açık kaldı
18:29 12 araca çarpıp 3 kişiyi yaralayan sürücü, cipi galeriden çalmış 12 araca çarpıp 3 kişiyi yaralayan sürücü, cipi galeriden çalmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2024 16:39:43. #1.11#
SON DAKİKA: Bosna Hersek'te Sel Felaketi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement