Bosna Hersek’te Sel Felaketi: 26 Ölü - Son Dakika
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Bosna Hersek’te Sel Felaketi: 26 Ölü

Bosna Hersek'te şiddetli yağışlar sonucu 26 kişi hayatını kaybetti, bölgede arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

15.10.2024 12:42
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SARAYBOSNA, 15 Ekim (Xinhua) -- Bosna Hersek'te meydana gelen yıkıcı sel felaketinde yeni cansız bedenlere ulaşılmasıyla ölü sayısı 26'ya yükseldi.

Sivil savunma yetkililerinin Pazartesi günü yaptığı açıklamaya göre, ülkenin orta kesimlerinde en az 26 kişi hayatını kaybetti. Jablanica, Konjic ve Fojnica kentleri ise günlerce süren şiddetli yağışların yol açtığı sellerden en çok etkilenen yerler oldu.

Dört kişinin öldüğü ve bir kişiden haber alınamadığı Konjic'te arama çalışmaları halen devam ediyor.

Sellerin yol açtığı büyük hasarın ardından selin vurduğu bölgelerde demiryolu hizmetlerini yeniden tesis etme çabaları sürüyor. Yetkililer, Donja Jablanica ve Grabovica arasındaki 17 kilometrelik bölümün onarımının iki ila üç ay sürebileceğini belirtti.

FBiH Demiryolları'ndan yapılan açıklamada, bu bölümden günde yaklaşık 6.500 ton mal taşındığı ve mal ile yolcu taşımacılığındaki günlük gelir kaybının yaklaşık 280.000 KM (156.081 ABD doları) olduğu belirtildi.

Kaynak: Xinhua

Doğal Afet, Ekonomi, Güncel, Sağlık, Çevre, Dünya, Son Dakika

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