Bosna Hersek'te 3,4 milyon seçmenin oy kullanabileceği yerel seçimler 6 Ekim'de yapılacak - Son Dakika
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Bosna Hersek'te 3,4 milyon seçmenin oy kullanabileceği yerel seçimler 6 Ekim'de yapılacak

Bosna Hersek\'te 3,4 milyon seçmenin oy kullanabileceği yerel seçimler 6 Ekim\'de yapılacak

Bosna Hersek Merkezi Seçim Komisyonu Başkanı Irena Hadziabdic, yerel seçimlerin 6 Ekim'de gerçekleştirileceğini duyurdu. Seçimlerde 143 belediye başkanı ve 3 bin 200 meclis üyesi seçilecek. Seçimlerin maliyeti 9,5 milyon avro olacak ve 3 milyon 406 bin 88 seçmen oy kullanabilecek. Yurt dışında yaşayan seçmenler ise 23 Temmuz'a kadar internet üzerinden başvuruda bulunabilecek.

08.05.2024 16:27
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Bosna Hersek'te 3,4 milyondan fazla seçmenin oy kullanabileceği yerel seçimlerin 6 Ekim'de yapılacağı açıklandı.

Bosna Hersek Merkezi Seçim Komisyonu Başkanı Irena Hadziabdic, yaptığı açıklamada, kurumun aldığı kararla yerel seçimlerin 6 Ekim'de gerçekleştirileceğini bildirdi.

Hadziabdic, yerel seçimlerde, her iki entite Bosna Hersek Federasyonu (FBIH) ile Sırp Cumhuriyeti'nde (RS) ve özel statüye sahip Brcko Bölgesi'nde 143 belediye başkanı ile 3 bin 200 meclis üyesinin seçileceğini belirtti.

Yerel seçimlerin 9,5 milyon avroya mal olacağını ifade eden Hadziabdic, 3 milyon 406 bin 88 vatandaşın seçimlerde oy kullanabileceğini, yurt dışında yaşayıp oy vermek isteyenlerin de internet üzerinden 23 Temmuz'a kadar başvuruda bulunabileceğini kaydetti.

Irena Hadziabdic, yerel seçimler için siyasi partilerin propaganda serbestliğinin 6 Eylül'den sonra başlayıp 5 Ekim'e kadar süreceğini belirterek, "Bugünden 6 Eylül'e kadar seçim propagandası olmayacak. Aksi herhangi bir şey erken propaganda olarak değerlendirilecek ve yaptırımlara tabi olacak." ifadelerini kullandı.

Bosna Hersek'te yerel seçimler 4 yılda bir yapılıyor.

Kaynak: AA

6 Ekim, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bosna Hersek'te 3,4 milyon seçmenin oy kullanabileceği yerel seçimler 6 Ekim'de yapılacak - Son Dakika

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