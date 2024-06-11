Bosna Hersek Türk Temsil Heyeti Kurban Bayramı için gıda kolisi dağıttı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bosna Hersek Türk Temsil Heyeti Kurban Bayramı için gıda kolisi dağıttı

Bosna Hersek Türk Temsil Heyeti Kurban Bayramı için gıda kolisi dağıttı

Saraybosna'da bulunan Avrupa Birliği Barış Gücü Misyonu'nda görevli Bosna Hersek Türk Temsil Heyeti, Kurban Bayramı için ihtiyaç sahiplerine gıda kolileri dağıttı. Türk askerleri, İstiklal Camisi avlusunda Bosna Hersek İslam Birliği tarafından belirlenen kişilere yardımları teslim etti. Yardım alanlar, Türk askerinin ülkedeki varlığından memnuniyet duyduklarını ifade etti.

11.06.2024 14:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da bulunan Avrupa Birliği Barış Gücü Misyonu'nda (EUFOR) görevli Bosna Hersek Türk Temsil Heyeti (BHTTH) Başkanlığı Kurban Bayramı için gıda kolisi dağıttı.

BHTTH bünyesinde görevli Türk askerleri, başkentteki İstiklal Camisi avlusunda Bosna Hersek İslam Birliği tarafından belirlenen ihtiyaç sahiplerine içerisinde gıda malzemeleri bulunan kolileri teslim etti.

Bosna Hersek İslam Birliği Saraybosna Sosyal Yardımlar Koordinatörü Ferid Ganic, Türkiye'nin kendileri için kardeş olduğunu belirterek, gösterilen duyarlılık için teşekkür etti.

Türk kurumlarının, Bosna Hersek halkına her zaman yardım ettiğini aktaran Ganic, bu tür yardım faaliyetlerinin süreceğini söyledi.

Yardım alanlardan Snjezana Ibisevic ise yapılan yardımlardan dolayı minnettar olduklarını, Türk askerinin ülkedeki varlığından memnuniyet duyduklarını ifade etti.

BHTTH tarafından bayram öncesinde 300 gıda kolisi dağıtılacak.

Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Kurban Bayramı, Saraybosna, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bosna Hersek Türk Temsil Heyeti Kurban Bayramı için gıda kolisi dağıttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:18 Dervişoğlu’ndan Akşener’in paylaşımına yorum: İYİ Parti’ye düşmanlık bize sadece güç verir Dervişoğlu'ndan Akşener'in paylaşımına yorum: İYİ Parti'ye düşmanlık bize sadece güç verir
23:08 Genelevde kimlik soran güvenlik görevlisini vurdu Genelevde kimlik soran güvenlik görevlisini vurdu
22:54 1 ay önce ailesini katledip intihar eden polisle ilgili bomba Olcay Kılavuz ve Sinan Ateş iddiası 1 ay önce ailesini katledip intihar eden polisle ilgili bomba Olcay Kılavuz ve Sinan Ateş iddiası
21:43 Hamas, ABD Başkanı Biden’ın Gazze için ateşkes önerisine cevap verdi Hamas, ABD Başkanı Biden'ın Gazze için ateşkes önerisine cevap verdi
20:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 18 yıl sonraki ziyaretine CHP’den ilk açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 18 yıl sonraki ziyaretine CHP'den ilk açıklama
00:18 İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özel’in birbirlerine verdiği hediyeler İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özel'in birbirlerine verdiği hediyeler
23:31 Fenerbahçe’de ilk ayrılık Jose Mourinho, 1 saniye bile izlemeden o yıldızın biletini kesti Fenerbahçe'de ilk ayrılık! Jose Mourinho, 1 saniye bile izlemeden o yıldızın biletini kesti
21:57 Fenerbahçe’nin kapıyı gösterdiği İsmail Kartal’a Dursun Özbek sahip çıktı Fenerbahçe'nin kapıyı gösterdiği İsmail Kartal'a Dursun Özbek sahip çıktı
20:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş’ten açıklama var Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'ten açıklama var
20:46 Hakan Fidan’la görüşen Putin: Astana süreci devam etmeli Hakan Fidan'la görüşen Putin: Astana süreci devam etmeli
20:44 Dursun Özbek’ten Erden Timur’a sitem: Galatasaray’a küsmesi son derece yanlış Dursun Özbek'ten Erden Timur'a sitem: Galatasaray'a küsmesi son derece yanlış
20:39 İstanbul’a yeni tramvay hattı geliyor Proje İBB Meclisi’nden geçti İstanbul'a yeni tramvay hattı geliyor! Proje İBB Meclisi'nden geçti
20:17 Bakan Koca’dan sokak hayvanları açıklaması: Gönlüm ötenaziden taraf değil Bakan Koca'dan sokak hayvanları açıklaması: Gönlüm ötenaziden taraf değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2024 05:27:01. #1.12#
SON DAKİKA: Bosna Hersek Türk Temsil Heyeti Kurban Bayramı için gıda kolisi dağıttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement