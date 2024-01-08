 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bosna Hersek ve ABD Silahlı Kuvvetleri Ortak Eğitim Gerçekleştirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Bosna Hersek ve ABD Silahlı Kuvvetleri Ortak Eğitim Gerçekleştirdi

Bosna Hersek ve ABD silahlı kuvvetleri, Tuzla ve Brcko bölgesinde Müşterek Nihai Saldırı Kontrolcüsü (JTAC) ve ABD Hava Kuvvetlerine ait 2 F-16 savaş uçağıyla havadan karaya eğitim gerçekleştirdi. Eğitim, Bosna Hersek ordusuyla taktik, teknik ve prosedür alışverişinde bulunmak ve ülkenin toprak bütünlüğünü, egemenliğini korumadaki kararlılığı göstermek için yapıldı.

Bosna Hersek ve ABD Silahlı Kuvvetleri Ortak Eğitim Gerçekleştirdi
08.01.2024 - 23:10,
Abone Ol

Bosna Hersek ve ABD silahlı kuvvetleri, Tuzla ve Brcko bölgesinde Müşterek Nihai Saldırı Kontrolcüsü (JTAC) ve ABD Hava Kuvvetlerine ait 2 F-16 savaş uçağıyla havadan karaya eğitim gerçekleştirdi.

ABD'nin Saraybosna Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, eğitimin Bosna Hersek ordusuyla taktik, teknik ve prosedür alışverişinde bulunmak ve ülkenin toprak bütünlüğünü, egemenliğini korumadaki kararlılığı göstermek için yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, Bosna Hersek'te 1992-1995'teki savaşı bitiren Dayton Barış Antlaşması'na ve ülkenin kurumlarına meydan okunmasına seyirci kalınmayacağı da aktarıldı.

Eğitim ve tatbikatın iki ordu arasında Batı Balkanlar'da barış ve güvenliğe katkıda bulunmak amacıyla yürütüldüğü kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"ABD, Dayton Barış Antlaşması'nın karşıtı ve ayrılıkçı faaliyetlere karşı Bosna Hersek'in toprak bütünlüğüne olan bağlılığını gösteriyor. ABD, Bosna Hersek Anayasası'nın ayrılma hakkı sağlamadığını ve birilerinin Dayton'un bu temel unsurunu değiştirmeye çalışması durumunda harekete geçeceğini defalarca vurguladı. Bosna Hersek, ABD'nin önemli bir ortağıdır ve bölgesel istikrarı sağlama konusunda ortak bir hedefi vardır."

Öte yandan ABD ve Bosna Hersek'in yaptığı ortak eğitim ve tatbikatın, ülkedeki iki entiteden biri olan Sırp Cumhuriyeti'nde (RS) yarın kutlanacak yasa dışı RS Günü öncesi yapılması dikkatleri çekti.

"Anayasaya aykırı" Sırp Cumhuriyeti günü

Ülkedeki en büyük Boşnak partisi konumundaki Demokratik Eylem Partisinin Genel Başkanı Bakir İzetbegoviç'in 2015'te yaptığı başvuru üzerine 9 Ocak'ın yasallığını değerlendiren Anayasa Mahkemesi, bu günün kutlanmasının anayasaya aykırı olduğuna hükmetmiş ve bunun entite sınırları içinde yaşayan Sırp olmayan halklara karşı bir ayrımcılık olduğunu ifade etmişti.

Ayrılıkçı söylemleriyle tanınan RS Başkanı Milorad Dodik ise 2016'da entite sınırları içinde bir referandum yapmış ve referandumda oy kullananların yüzde 99'u, 9 Ocak'ın Sırp Cumhuriyeti günü olarak kutlanması yönünde oy vermişti.

Bosna Hersek Anayasa Mahkemesi referandumu tanımamış ve bu günün kutlanmasına yönelik eylemlere yasak getirmişti.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Amerika Birleşik Devletleri, brcko, Tuzla, Uluslararası İlişkiler, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bosna Hersek ve ABD Silahlı Kuvvetleri Ortak Eğitim Gerçekleştirdi - Son Dakika


22:40
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Fatih Camii imamına yapılan saldırı hakkında açıklama: Saldırıyı lanetliyoruz AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Fatih Camii imamına yapılan saldırı hakkında açıklama: Saldırıyı lanetliyoruz
22:09
Fatih Camii'nde imamı ve cemaatten bir kişiyi bıçaklayan saldırgan gözaltına alındı Fatih Camii'nde imamı ve cemaatten bir kişiyi bıçaklayan saldırgan gözaltına alındı
21:29
İsrail askerleri, beyaz bez taşıyan Gazzeli kadını çocuğunun yanında katletti İsrail askerleri, beyaz bez taşıyan Gazzeli kadını çocuğunun yanında katletti
20:27
Camide slogan atarak huzursuzluk çıkaran şahıs imamı bıçakladı Camide slogan atarak huzursuzluk çıkaran şahıs imamı bıçakladı
20:10
Fransa Başbakanı Elisabeth Borne istifa etti Fransa Başbakanı Elisabeth Borne istifa etti
20:06
İmamoğlu'ndan Murat Kurum'un İstanbul adaylığı hakkında ilk sözler İmamoğlu'ndan Murat Kurum'un İstanbul adaylığı hakkında ilk sözler
19:31
Alman futbol efsanesi Franz Beckenbauer hayatını kaybetti Alman futbol efsanesi Franz Beckenbauer hayatını kaybetti
18:01
Bakan Koca'dan 'yabancı uyruklu doktorun Mossad ajanı çıktığı' iddiasına yanıt Bakan Koca'dan "yabancı uyruklu doktorun Mossad ajanı çıktığı" iddiasına yanıt

Son Dakika
22:40 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Fatih Camii imamına yapılan saldırı hakkında açıklama: Saldırıyı lanetliyoruz
22:09 Fatih Camii'nde imamı ve cemaatten bir kişiyi bıçaklayan saldırgan gözaltına alındı
21:29 İsrail askerleri, beyaz bez taşıyan Gazzeli kadını çocuğunun yanında katletti
20:27 Camide slogan atarak huzursuzluk çıkaran şahıs imamı bıçakladı
20:10 Fransa Başbakanı Elisabeth Borne istifa etti
20:06 İmamoğlu'ndan Murat Kurum'un İstanbul adaylığı hakkında ilk sözler
19:31 Alman futbol efsanesi Franz Beckenbauer hayatını kaybetti
18:01 Bakan Koca'dan "yabancı uyruklu doktorun Mossad ajanı çıktığı" iddiasına yanıt
17:47 Netanyahu: Hizbullah ile savaşa hazırız
17:40 Hull City, Liverpool'un yıldızını transfer etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2024 23:54:42. #1.12#
SON DAKİKA: Bosna Hersek ve ABD Silahlı Kuvvetleri Ortak Eğitim Gerçekleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement