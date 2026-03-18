Bosna Hersek ve Kosova\'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü için tören düzenlendi

18.03.2026 22:15
Balkan ülkeleri Bosna Hersek ve Kosova'da, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111'inci yılI dolayısıyla anma törenleri yapıldı.

Bosna Hersek'in kuzeybatısındaki Sanski Most şehri yakınlarında, Fatih Sultan Mehmed'in 1463'te Kamengrad'ı fethi sırasında şehit düşen askerler anısına yaptırılan Türk Şehitliği Anıtı'nda düzenlenen törene, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Emin Akseki'nin yanı sıra Bosna Hersekli yetkililer ve Türk kurumlarının temsilcilerinden oluşan heyet katıldı.

Şehitliğe çelenk konulması, saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması ve Bosna Hersek milli marşının dinletildi.

Kur'an-ı Kerim tilaveti sonrası heyet Fatih Sultan Mehmed'in ordusuyla cuma namazı kıldığı Musalla mevkisine geçerek burada Çanakkale şehitleri için dua etti.

Kosova

Kosova'nın tek Türk belediyesi Mamuşa'daki Çanakkale Şehitler Anıtı'nda düzenlenen törene, Kosova Azınlık İşleri ve İşbirliğinden Sorumlu Başbakan Üçüncü Yardımcısı ve Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı Fikrim Damka, Türkiye'nin Prizren Başkonsolosu Fatih Topçu, Mamuşa Belediye Başkanı Abdülhadi Krasniç, KDTP Milletvekilleri Fatma Taçi ve Ergül Mazrek'in yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Törende, Çanakkale Şehitler Anıtı'na çelenk bırakıldı, saygı duruşunda bulunuldu, Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı ve dualar edildi.

Kosova genelinde Türkçe eğitimin yapıldığı okullarda düzenlenen törenlerde de öğretmen ve öğrenciler tarafından Çanakkale Zaferi'yle ilgili hazırlanan tiyatro ve şiir performansları sunuldu.

Kosova Uluslararası Maarif Okulları Priştine ve Prizren şubelerinde de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi vesilesiyle programlar yapıldı.

Öte yandan, "Art Theatre" tiyatrosu tarafından Kosova'da görevli Türk askerinin konuşlu olduğu Prizren şehrindeki Sultan Murat Kışlası'nda "Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

Kaynak: AA

