Bosna Hersek Zorunlu Askerliği Gözden Geçiriyor - Son Dakika
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Bosna Hersek Zorunlu Askerliği Gözden Geçiriyor

Bosna Hersek Zorunlu Askerliği Gözden Geçiriyor

Savunma Bakanı Helez, zorunlu askerlik uygulaması ve alternatif çözümler üzerinde çalıştıklarını açıkladı.

25.12.2024 17:18
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Bosna Hersek Savunma Bakanı Zukan Helez, başkent Saraybosna'daki Anadolu Ajansı (AA) Boşnakça-Hırvatça-Sırpça-Karadağca (BHSC) Servisini ziyaret etti.

AA muhabirine açıklamada bulunan Helez, dünyadaki gelişmeler sonrası, Bosna Hersek'te zorunlu askerlik uygulamasının değerlendirildiğini söyledi.

Ülkenin komşuları Sırbistan ve Hırvatistan'ın zorunlu askerlik uygulamasını başlatacağını belirten Helez, "Ancak Bosna Hersek'in karmaşık anayasal yapısı nedeniyle bunu uygulamak zor. Gençler, zorunlu askerlik deneyimiyle disiplin ve sorumluluk kazanıyor, bu kişisel gelişim ve ülke savunması açısından faydalı. Alternatif çözümler üzerinde çalışıyoruz. Bosna Hersek Silahlı Kuvvetlerinin mevcut 10 bin kişilik kadrosunun yüzde 50'si oranında, 5 bin kişilik bir yedek birlik oluşturma hakkımız var. Bu yeni model, NATO standartlarına uygun bir şekilde oluşturulacak." diye konuştu.

Helez, NATO'ya üye olma konusundaki yükümlülüklerini bildiklerini ve bunları yerine getirmeye çalıştıklarını da sözlerine ekledi.

BHSC Haberler Müdürü Talha Öztürk de Helez'e, AA'nın hem dünya hem de bölgedeki çalışmalarıyla ilgili bilgi vererek kurumun İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında işlediği savaş suçlarına yönelik belge niteliğindeki fotoğrafların yer aldığı "Kanıt" kitabını hediye etti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Politika, Güvenlik, Savunma, Güncel, Dünya, Son Dakika

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