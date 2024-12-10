Bosna'nın Kayıpları İçin Çağrı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bosna'nın Kayıpları İçin Çağrı

Bosna\'nın Kayıpları İçin Çağrı

Bosna Hersek'te 7.500'den fazla kayıp kişi için dernekler, insan hakları günü dolayısıyla bir araya geldi.

10.12.2024 18:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bosna Hersek'te 1992-1995 yıllarında yaşanan savaşta kaybolan 7 bin 540 kişiye halen ulaşılamazken, 1300'den fazla kişinin cenazesi de kimlik tespiti için morglarda bekletiliyor.

Başkent Saraybosna'da 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla farklı şehirlerdeki kayıp kişileri bulma alanında faaliyet gösteren dernekler bir araya geldi.

Toplantıya katılan ve yakınlarını arayan ailelere, Bosna Hersek Kayıp Kişiler Enstitüsü tarafından yapılan çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Kayıp Kişiler Enstitüsü'nden Saliha Duderija, savaşta kaybolanların tamamını bulmak istediklerini belirterek, "Kayıpları bulduğumuzda geçmişimizin etkilerini aşmak ve toplumsal uzlaşmadan bahsetmek mümkün olur. Ölülerine saygı göstermeyen bir toplum, yaşayanlarına da saygı göstermez." ifadesini kullandı.

Duderija, araştırmacıların sahada çalıştığını ve kayıp kişilerin izlerini sürdüğünü, 7 bin 500'den fazla insanı aramanın büyük bir zorluk olduğunu söyledi.

Aljonka Dzeletovic ise Mostar şehrinde askerlik yapan kardeşini 32 yıldır aradığını, kayıp kişilerin bulunması noktasında sessiz kalanları harekete geçirmek istediklerini ifade etti.

Yaşananların insan haklarına aykırı olduğunu aktaran Dzeletovic, "Aileler, kayıplarının nerede olduğunu bilmeli ve huzura kavuşmalı. Bosna Hersek'teki tüm iyi insanları, sakladıkları gerçeği açıklamaya ve bu sürece katkı sağlamaya davet etmek istiyoruz." diye konuştu.

Öte yandan Enstitü, 1991-1995 yıllarındaki döneme ait uydu görüntülerini elde etmek için çalışma başlattı. Çalışma ile birlikte savaş koşullarında arazilerin değişiklikleri incelenmesi ve toplu mezarların yerlerinin tespit edilmesi amaçlanıyor.

1 Mart 1992'de başlayan Bosna Savaşı, 14 Aralık 1995'e kadar sürdü

Sırp meclisi, 21 Aralık 1991'de Yugoslavya içinde federal bir yapı olarak Bosna Hersek Sırp Cumhuriyeti'nin kurulması ve aynı zamanda Krajina Sırp Cumhuriyeti'nin tanınması kararı aldı. Bu karar temelinde, 9 Ocak 1992'de Bosna Hersek Sırp Halkı Cumhuriyeti ilan edildi.

Bosna Hersek'in, 29 Şubat -1 Mart 1992'de yapılan referandum sonucunda bağımsızlığını ilan etmesinin ardından Sırpların kontrolündeki Yugoslav ordusu ve Sırp paramiliter birlikler, Müslüman Boşnaklara karşı etnik temizlik başlattı.

14 Aralık 1995'e kadar süren Bosna Savaşı'nda 100 binden fazla kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 2 milyon kişi göç etmek zorunda kaldı.???????

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bosna'nın Kayıpları İçin Çağrı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:59 Esad’ın silah ve füzelerini kaçıracaklardı Türkiye’den Suriye’ye büyük operasyon Esad'ın silah ve füzelerini kaçıracaklardı! Türkiye'den Suriye'ye büyük operasyon
18:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Suriye’nin yeni yönetimine çağrı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye'nin yeni yönetimine çağrı
18:34 Esad’la ilgili “Türkiye“ iddiasına Dışişleri’nden yalanlama Esad'la ilgili "Türkiye" iddiasına Dışişleri'nden yalanlama
18:20 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye’nin bölünmesine izin vermeyiz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'nin bölünmesine izin vermeyiz
18:04 Bir grup terörist, Suriye Milli Ordusu bayrağı altında Suriye devletine katılacaklarını duyurdu Bir grup terörist, Suriye Milli Ordusu bayrağı altında Suriye devletine katılacaklarını duyurdu
07:46 İsrail, Suriye topraklarını işgale devam ederken Hizbullah’tan tüm dünyaya uyarı geldi İsrail, Suriye topraklarını işgale devam ederken Hizbullah'tan tüm dünyaya uyarı geldi
07:40 Kiralık araçlara suç örgütleri dadandı On binlerce kayıp var Kiralık araçlara suç örgütleri dadandı! On binlerce kayıp var
07:16 İsrail, Suriye genelinde en az 250 hedefe hava saldırısı düzenledi İsrail, Suriye genelinde en az 250 hedefe hava saldırısı düzenledi
06:56 Milyonların beklediği asgari ücrette zam pazarlığı başlıyor Milyonların beklediği asgari ücrette zam pazarlığı başlıyor
01:55 Bunalıma girip polise direnen şahıs evinin camlarını kırıp sokağa fırlattı Bunalıma girip polise direnen şahıs evinin camlarını kırıp sokağa fırlattı
01:51 Suriyeli ünlü ismin cesedi Sednaya Hapishanesi’nde bulundu Suriyeli ünlü ismin cesedi Sednaya Hapishanesi'nde bulundu
01:27 Sağlıkta istihdam kararı 26 binin üzerinde personel alınacak Sağlıkta istihdam kararı! 26 binin üzerinde personel alınacak
01:18 Hakan Fidan, ABD’li mevkidaşı ile Suriye’yi görüştü Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı ile Suriye'yi görüştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2024 20:01:20. #1.13#
SON DAKİKA: Bosna'nın Kayıpları İçin Çağrı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.