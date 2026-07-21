Bostancı'da Su Kesintisi

(İSTANBUL) - İSKİ, Kadıköy ilçesi Bostancı Mahallesi'nde ana isale hattında yapılacak revizyon ve iyileştirme çalışmaları nedeniyle yarın planlı su kesintisi uygulanacağını duyurdu.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden (İSKİ) yapılan açıklamaya göre, Bostancı Mahallesi'nde yer alan ana isale hattında gerçekleştirilecek çalışmalar nedeniyle yarın 10.00-16.00 saatleri arasında Bostancı Mahallesi'ne su verilemeyecek.