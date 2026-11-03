Boston'da Adalet Bakanlığının Harvard'a açtığı kabul davası usulden reddedildi

ABD'de federal mahkeme, Donald Trump yönetiminin Harvard Üniversitesinin öğrenci kabul süreçlerinde "ırka dayalı ayrımcılık" yapılıp yapılmadığına ilişkin soruşturma için önceki yıllara ait başvuruların incelenmesini talep ettiği davayı reddetti.

CNN'in haberine göre, Massachusetts eyaletinin Boston kentindeki Federal Bölge Mahkemesi Hakimi Myong Joun, Adalet Bakanlığının Harvard'a karşı açtığı davayı dün usulden reddetti.

Hakim Joun, dava açılmadan önce yasanın gerektirdiği adımların atılmadığını vurgularken, ABD basınında Adalet Bakanlığının ek idari adımları atması halinde davanın tekrar açılabileceği belirtildi.

Harvard'ın avukatları ise davanın, üniversitenin yönetim yapısını, işe alım uygulamalarını ve akademik programlarını Donald Trump yönetimine uygun biçimde değiştirme taleplerini reddetmesi nedeniyle "maksatlı" açıldığını savundu.

Avukatlar, davanın, Trump'ın şubat başında müzakereleri sonlandırdığını ve Harvard'dan 1 milyar dolar tazminat istediğini açıklamasının ardından açıldığına işaret etti.

Harvard'dan yapılan yazılı açıklamada da Adalet Bakanlığının, üniversitenin talepleri gönüllü yerine getirmesini sağlamaya yönelik yasal olarak gerekli adımları atmadan dava açtığı belirtildi.

Açıklamada, istenen kayıtların binlerce lise öğrencisine ait hassas verileri içerdiği ifade edildi.

ABD'de Adalet Bakanlığı, şubatta Harvard Üniversitesine, öğrenci kabul süreçlerinde ırk temelli ayrımcılık yapılıp yapılmadığının incelenmesi için talep edilen verileri paylaşmadığı gerekçesiyle dava açmıştı.

Trump ile Harvard arasındaki anlaşmazlık

Federal hükümet, aralarında Harvard'ın da olduğu birçok üniversiteyi, başta Filistin'e destek için düzenlenen kampüs protestoları ile çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık programlarını gerekçe göstererek federal fonlarını dondurmakla tehdit etmişti.

Bu süreçte Adalet Bakanlığı, Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı, Eğitim Bakanlığı ve Genel Hizmetler İdaresi (GSA) ortaklığıyla "Antisemitizmle Mücadele Görev Gücü" kurulmuştu.

Federal hükümet, Harvard'a sağlanan 2,2 milyar dolarlık fonun ve 60 milyon dolarlık sözleşme bedelinin dondurulmasına karar vermiş, üniversite de Trump yönetiminin fonları dondurmasının hukuka aykırı olduğunu savunarak bunu engellemek için dava açmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 3 Şubat'ta uzun süredir anlaşmazlık yaşadıkları Harvard'la anlaşabilmek için üniversiteden talep ettikleri tazminatın 1 milyar dolar olduğunu bildirmişti.