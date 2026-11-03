Boston'da Adalet Bakanlığının Harvard'a açtığı kabul davası usulden reddedildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Boston'da Adalet Bakanlığının Harvard'a açtığı kabul davası usulden reddedildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Boston'daki federal mahkeme, Adalet Bakanlığının Harvard'ın kabul sürecine ilişkin kayıt talebiyle açtığı davayı usulden reddetti. Hakim Myong Joun, yasanın gerektirdiği adımların atılmadığını belirtti; basında ek idari adımlarla davanın yeniden açılabileceği ifade edildi.

ABD'de federal mahkeme, Donald Trump yönetiminin Harvard Üniversitesinin öğrenci kabul süreçlerinde "ırka dayalı ayrımcılık" yapılıp yapılmadığına ilişkin soruşturma için önceki yıllara ait başvuruların incelenmesini talep ettiği davayı reddetti.

CNN'in haberine göre, Massachusetts eyaletinin Boston kentindeki Federal Bölge Mahkemesi Hakimi Myong Joun, Adalet Bakanlığının Harvard'a karşı açtığı davayı dün usulden reddetti.

Hakim Joun, dava açılmadan önce yasanın gerektirdiği adımların atılmadığını vurgularken, ABD basınında Adalet Bakanlığının ek idari adımları atması halinde davanın tekrar açılabileceği belirtildi.

Harvard'ın avukatları ise davanın, üniversitenin yönetim yapısını, işe alım uygulamalarını ve akademik programlarını Donald Trump yönetimine uygun biçimde değiştirme taleplerini reddetmesi nedeniyle "maksatlı" açıldığını savundu.

Avukatlar, davanın, Trump'ın şubat başında müzakereleri sonlandırdığını ve Harvard'dan 1 milyar dolar tazminat istediğini açıklamasının ardından açıldığına işaret etti.

Harvard'dan yapılan yazılı açıklamada da Adalet Bakanlığının, üniversitenin talepleri gönüllü yerine getirmesini sağlamaya yönelik yasal olarak gerekli adımları atmadan dava açtığı belirtildi.

Açıklamada, istenen kayıtların binlerce lise öğrencisine ait hassas verileri içerdiği ifade edildi.

ABD'de Adalet Bakanlığı, şubatta Harvard Üniversitesine, öğrenci kabul süreçlerinde ırk temelli ayrımcılık yapılıp yapılmadığının incelenmesi için talep edilen verileri paylaşmadığı gerekçesiyle dava açmıştı.

Trump ile Harvard arasındaki anlaşmazlık

Federal hükümet, aralarında Harvard'ın da olduğu birçok üniversiteyi, başta Filistin'e destek için düzenlenen kampüs protestoları ile çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık programlarını gerekçe göstererek federal fonlarını dondurmakla tehdit etmişti.

Bu süreçte Adalet Bakanlığı, Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı, Eğitim Bakanlığı ve Genel Hizmetler İdaresi (GSA) ortaklığıyla "Antisemitizmle Mücadele Görev Gücü" kurulmuştu.

Federal hükümet, Harvard'a sağlanan 2,2 milyar dolarlık fonun ve 60 milyon dolarlık sözleşme bedelinin dondurulmasına karar vermiş, üniversite de Trump yönetiminin fonları dondurmasının hukuka aykırı olduğunu savunarak bunu engellemek için dava açmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 3 Şubat'ta uzun süredir anlaşmazlık yaşadıkları Harvard'la anlaşabilmek için üniversiteden talep ettikleri tazminatın 1 milyar dolar olduğunu bildirmişti.

Kaynak: AA
MahkemeEğitimGüncelHakimDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Münir Özkul’un oğlu yıllardır Kanada’da İşte mesleği Münir Özkul'un oğlu yıllardır Kanada'da! İşte mesleği
Ve mutlu son Fenerbahçe, Sergio Conceiçao ile anlaştı Ve mutlu son! Fenerbahçe, Sergio Conceiçao ile anlaştı
Tarihin en büyük kripto soygunu Kim Jong Un’un kardeşi ateş püskürdü Tarihin en büyük kripto soygunu! Kim Jong Un'un kardeşi ateş püskürdü
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu’ndan olay sözler Şampiyonluklar el değiştirebilir TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan olay sözler! Şampiyonluklar el değiştirebilir
Kiev’de askeri binanın içinden gelen görüntüler ortalığı karıştırdı Kiev'de askeri binanın içinden gelen görüntüler ortalığı karıştırdı
15 bıçak darbesiyle öldürdüğü eski eşi için bunu söyledi: Pişman değilim, ihanet ettiği için öldürdüm 15 bıçak darbesiyle öldürdüğü eski eşi için bunu söyledi: Pişman değilim, ihanet ettiği için öldürdüm
10:51
Muhammed Salah’a Türkiye’den tarihi jest Ailesi de dahil
Muhammed Salah'a Türkiye'den tarihi jest! Ailesi de dahil
10:40
Sonu galibiyet olsun Galatasaray-Stuttgart maçında muhtemel 11’ler belli oldu
Sonu galibiyet olsun! Galatasaray-Stuttgart maçında muhtemel 11'ler belli oldu
10:25
Yeniden Değerleme Oranı belli oldu Vergi, harç ve cezalara bu oran uygulanacak
Yeniden Değerleme Oranı belli oldu! Vergi, harç ve cezalara bu oran uygulanacak
10:07
Veli grubundan numarasını aldığı evli kadına yazdı, aldığı cevaba bakın
Veli grubundan numarasını aldığı evli kadına yazdı, aldığı cevaba bakın
10:02
Enflasyon rakamları açıklandı
Enflasyon rakamları açıklandı
09:55
Hükümet kanadından emekli maaşlarıyla ilgili yeni açıklama
Hükümet kanadından emekli maaşlarıyla ilgili yeni açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2026 10:56:31. #7.13#
SON DAKİKA: Boston'da Adalet Bakanlığının Harvard'a açtığı kabul davası usulden reddedildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android