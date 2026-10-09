Boston Dynamics kurucularından Raibert, Tesla\'nın robot hedefini fazla iyimser buldu

ABU Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de düzenlenen "Ai Everything" etkinliği, 60'tan fazla ülkeden teknoloji şirketlerini, akademisyenleri ve yatırımcıları bir araya getirdi.

Abu Dabi Ulusal Sergi Merkezi'nde (ADNEC) gerçekleştirilen etkinlikte 400'den fazla yapay zeka altyapı sağlayıcısı ve girişim yer aldı.

200'den fazla yatırımcının da katıldığı organizasyonda Amazon, Intel ve Microsoft'un da aralarında bulunduğu çok sayıda şirket, yapay zeka çözümlerini sergiledi.

Robot teknolojilerinde öne çıkan Boston Dynamics'in kurucularından, Robotik ve Yapay Zeka Enstitüsü (RAI) Yürütme Direktörü Marc Raibert, etkinlikte AA muhabirine konuştu.

Yapay zeka alanında, özellikle de kendi çalışma alanı olan fiziksel yapay zeka ve robotik sektöründe bulunmak için harika bir dönemden geçildiğini belirten Raibert, sektörde çok sayıda önemli gelişme yaşandığını vurguladı.

Son iki yılda sektöre büyük yatırımlar yapıldığını ifade eden Raibert, gelecek yıllara ilişkin, "Başarılan tüm şeyleri görmek harika olacak." değerlendirmesinde bulundu.

"Robotlara ne yapacağını öğretmek amacıyla büyük dil modellerinden yararlanıyoruz"

RAI bünyesinde fiziksel sistemler geliştirdiklerini anlatan Raibert, şunları kaydetti:

"Robotların elleriyle daha fazla iş yapabilmesini sağlayacak el becerisi sistemleri geliştiriyoruz ancak temel amacımız, hemen piyasaya sunulacak ürünler üzerine çalışmak değil gelecek nesil robotları bugünkünden çok daha yetenekli kılacak uzun vadeli çözümler üretmek."

Raibert, "Fiziksel Yapay Zekanın Yükselişi" başlıklı paneldeki konuşmasında yapay zeka dil modellerinin internet ölçeğindeki devasa verilere kolayca erişebildiklerini ancak fiziksel robotlar için veri toplamanın son derece zor olduğunu ifade etti.

Robotlara ne yapacağını öğretmek amacıyla büyük dil modellerinden yararlandıklarını anlatan Raibert, "İzle, Anla, Yap" isimli projelerine değindi.

Raibert, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bir fabrikada işe girdiğinizde birisi size yapmanız gereken işi gösterir. Siz de onu izler, görevin unsurlarını algılar ve kendi becerilerinizi kullanarak aynı şeyi yaparsınız ancak bunu robotlara uygulamak son derece zor bir problemi ortaya çıkardı. Becerileri en temelden inşa etmeniz, ardından algı kısmına odaklanarak hangi becerinin sergilendiğini anlamanız gerekiyor. Çoğu zaman sadece bakarak ne olup bittiğini kavrayamıyorsunuz. Dolayısıyla bu süreçte daha üst seviye yapay zekadan faydalanmayı umuyoruz."

Alanında uzman 180'den fazla isim, yapay zekadaki son gelişmeleri değerlendirdi

İnsansı robot geliştirmeyi "Robotiğin Everest Dağı'na tırmanmak" şeklinde tanımlayan Raibert, bu alanın heyecan verici bir meydan okuma olduğunu söyledi.

Raibert, "İnsanlar, el becerileri ve dünyayı algılama konularında eşsiz. Robot teknolojisi her geçen gün ilerliyor ancak henüz insanla gerçek anlamda rekabet edebilecek seviyede değil." diye konuştu.

Elon Musk'ın üst yöneticisi (CEO) olduğu Tesla'nın 5 yıl içinde milyarlarca insansı robot üretme hedefine değinen Raibert, alandaki gelişmelerin hızı konusunda genel olarak aşırı iyimser beklentinin bulunduğuna dikkati çekti.

Raibert, Musk'ın SpaceX, Starlink ve Tesla ile imza attığı başarılara hayranlık duyduğunu belirterek, "Elon Musk, dediği kadar çok robotu belirtilen sürede üretebilecek mi? Muhtemelen hayır ancak kendisi, insanların bu alana ilgisini çeken en temel güçlerden biri olmayı başardı." değerlendirmesinde bulundu.

"Ai Everything" kapsamında alanında uzman 180'den fazla ismin katılımıyla gerçekleştirilen panellerde yapay zeka alanındaki son gelişmeler ele alındı.