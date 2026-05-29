Botan Vadisi Bayramda Ziyaretçi Akınına Uğruyor

29.05.2026 11:11
Kurban Bayramı'nda Botan Vadisi Milli Parkı, doğal güzellikleriyle ziyaretçi akınına uğruyor.

Botan Vadisi Milli Parkı, Kurban Bayramı tatilinde rotasını Siirt'e çevirenlerin uğrak noktası oluyor.

Botan Vadisi, yaklaşık 350 metre yükseklikteki Rasıl Hacar Tepesi'ndeki Delikli Taş'tan izlenen Botan Çayı manzarası, doğal güzellikleri ve dinlenme alanlarıyla doğaseverlerin uğrak noktaları arasında yer alıyor.

İlkbaharda da etkileyici güzelliğiyle öne çıkan ve 15 Ağustos 2019'da "milli park" ilan edilen Botan Vadisi'nde bayram tatilinde ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

"Muhteşem bir açık hava müzesidir"

İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Sabahattin Genç, AA muhabirine, doğanın ve tarihin kesişim noktası olan Botan Vadisi'nin bayramda da ilgi gördüğünü söyledi.

Bu coğrafyanın önemli bir yere sahip olduğunu belirten Genç, "Botan Vadisi, çok özel bir doğa alanımız olmasıyla birlikte binlerce yıllık kadim medeniyetlerin izinin olduğu bir yerdir. Bununla birlikte kültürel mirasımızın muhteşem bir açık hava müzesidir." dedi.

Botan Vadisi Milli Parkı'nın doğa yürüyüşü, su sporları ve yamaç paraşütü başta olmak üzere çeşitli spor dallarına da ev sahipliği yaptığını belirten Genç, şunları kaydetti:

"Kurban Bayramı tatilinde ülkemizin dört bir yanından çok yoğun bir ziyaretçi ve misafir almaktayız. Burada bulunan Delikli Taş, bölgenin en önemli seyir alanlarından biri. 350 metre yükseklikten kuş bakışıyla müthiş bir kanyon görüntüsünü izleyebiliyorsunuz. Özellikler şehirlerin kalabalığından çıkıp gelenler burada dinlenip huzurlu bir ortamda tatil yapma imkanına kavuşuyor."

"Herkesin hayran kaldığı, görmek istediği bu manzarayı görmek istedim"

İstanbul'dan gelen Berkan Türkan da Kurban Bayramı dolayısıyla Siirt'i ziyaret ettiğini ve Botan Çayı'nı 350 metre yükseklikten seyretme imkanı bulduğunu söyledi.

"Gerçekten çok güzel bir yer. Bakıldığı zaman yeşilliğiyle, kültürüyle, insanlarıyla, her türlüsüyle Siirt çok güzel bir yer." diyen Türkan, herkesi bu güzellikleri görmeye davet etti.

Ağrı'dan gelen Ceylan Güneş ise hayran kaldığı Botan Vadisi'ni bir kez daha ziyaret etmenin mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Güneş, "Bayram dolayısıyla gezilip görülebilecek çok farklı yerler vardı, ancak herkesin hayran kaldığı, görmek istediği bu muazzam manzarayı, yeşili, Botan Çayı'nı görmek istedim." dedi.

Mardin'den gelen Kamuran Alkış da bayram tatili dolayısıyla memleketi olan Siirt'e geldiğini dile getirerek, vadideki Delikli Taş'ın görülmesi gereken eşsiz değerlerimizden biri olduğunu anlattı.

Alkış, "Buralar çok güzel. Bu sene yağmurlardan dolayı da memleketimizin her tarafı yemyeşil olmuş. Bu şekilde görmek çok fazla hoşumuza gitti." diye konuştu.

"Güzel bir doğa, herkesi bekleriz"

Trabzon'dan gelen Elanur Amcaoğlu da bayram tatilini fırsat bilerek eşinin memleketini ziyaret ettiğini dile getirdi.

Amcaoğlu, her geldiğinde Delikli Taş'ı ziyaret ettiğini ifade ederek, "Doğası, yeşilliği çok güzel. Beğendik, çok güzel. Piknik yapılabilir, çay içmeye gelinebilir. Güzel bir doğa, herkesi bekleriz." dedi.

Siirt'te yaşayan Hayrettin Amcaoğlu da Botan Vadisi Milli Parkı'nın gezip görülmesi yerlerin başında geldiğini belirtti.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
