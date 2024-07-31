BOTAŞ, doğal gaz fiyatlarına zam yaptı

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(ANKARA)- Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ), ağustos itibarıyla konutlarda kullanılan doğal gazın toptan satış fiyatına yüzde 38, yıllık doğal gaz tüketimi 300 bin metreküp ve altında olan serbest tüketicilerin elektrik üretimi haricinde kullandıkları doğal gazın satış fiyatına ise yüzde 33,1 oranında zam yapıldığını uyurdu.

BOTAŞ'ın internet sitesinde, ağustosta geçerli olacak mesken ve sanayi abonelerinin tarifesi ile elektrik üretim amaçlı tarife tablosu yayımlandı.

Yayımlanan tabloya göre, ağustos itibarıyla konutlarda kullanılan doğal gazın toptan satış fiyatı yüzde 38, yıllık doğal gaz tüketimi 300 bin metreküp ve altında olan serbest tüketicilerin elektrik üretimi haricinde kullandıkları doğal gazın satış fiyatı ise yüzde 33,1 arttı.