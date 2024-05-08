BOTAV Genel Kurul Toplantısı Gerçekleşti

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(MUĞLA)- Bodrum Tanıtma Vakfı (BOTAV) Olağan Genel Kurul Toplantısı, Bodrum Belediye Başkanı ve BOTAV Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Mandalinci'nin katılımıyla gerçekleşti.

7 Mayıs Pazartesi günü, BOTAV Center Toplantı Salonu'nda Genel Kurul Toplantısı yapıldı. Toplantıya, Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Bodrum Belediye Başkanı ve BOTAV Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Mandalinci, yönetim kurulu üyeleri ile vakıf üyeleri katıldı.

BOTAV Genel Sekreteri Galip Gür'ün sunumuyla başlayan Genel Kurul'da Divan Heyeti Başkanlığı'na Bodrum Ticaret Odası Başkanı Mahmut Kocadon seçildi.

"BODRUM'UN MARKA DEĞERİNİ ARTIRICI HAMLELER YAPACAĞIZ"

Açılış konuşması yapan Mandalinci, Bodrum'un paydaşları, sivil toplum kuruluşlarının başkanları, temsilcileri ve üyeleriyle Bodrum'un marka değerini artırmak, yerli ve yabancı fuarlarda Bodrum'u temsil etmek üzere hep beraber iş birliğiyle çalışacaklarını belirtti. Mandalinci, "Bu iş birliğini yaparken çağımızın yeni nesil teknolojilerinden faydalanıp uluslararası alanlarda bu tanıtımlar yeni ve inovatif yöntemlerle nasıl yapılıyor, bunların takibini yapacağız. Kentimizin dünyaya açılan penceresini o perspektifi daha da genişleterek ve daha kucaklayıcı, kapsayıcı bir anlayışla ele alarak Bodrum'umuzun marka değerini artırıcı hamleler yapacağız" ifadelerini kullandı.

Divan Başkanı Mahmut Kocadon ve divan üyelerini selamlayan Mandalinci, "Sizlerle beraber önümüzdeki beş yılda bu çatı altında harika işlere imza atacağımıza ve Bodrum'u hem yerli hem de yurtdışındaki fuarlarda daha etkin, daha nitelikli ve geriye dönük kazanımlarının arttığı bir şekilde tanıtacağımıza inancım tamdır. Bu vesileyle kurulumuzun hepimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

"ÖNEMLİ OLAN BİZİM BODRUM'A NASIL SAHİP ÇIKTIĞIMIZ"

Konuşmasında Bodrum'un kendi tanıtımını yapan bir kent olduğunu, buranın Türkiye ve dünya için önemli bir yerde bulunduğunu, herkesin Bodrum'da bulunmak ve buraya yatırım yapmak istediğini belirten Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, "Önemli olan bizim Bodrum'a nasıl sahip çıktığımız. Fiyatıyla, istikrarıyla, çevresiyle daha iyi sahip çıkarsak Bodrum daha da ileri gidecek" diye konuştu. Çit, Başkan Mandalinci ile BOTAV yönetimine teşekkür edip başarılar diledi.

Genel Kurul Toplantısı, 2023 faaliyet raporu, gelir-gider ve bilanço tabloları, denetleme kurulu raporunun okunması, raporlar üzerine görüşmeler ile 2024 bütçesinin okunması, bütçe üzerine görüşmeler, aidatların tespiti ve BOTAV'a yeni üye olacak ve üyelikten ayrılacak işletmelerin genel kurula sunulması, dilek ve temenniler ile devam etti.