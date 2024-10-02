Botenga: Çifte Standartı Görüyoruz

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Avrupa Parlamentosunun (AP) Belçikalı milletvekili Marc Botenga, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in, İran'ın İsrail'e saldırılarını kınarken İsrail'in Lübnan ve Gazze'deki saldırılarına sessiz kaldığını belirterek, "Dünya bu çifte standardı görüyor." ifadesini kullandı.

Botenga, X hesabındaki paylaşımında, von der Leyen'in İran'ın dün İsrail'e yönelik saldırılarını kınamasına ilişkin mesajına yanıt verdi.

"AB Komisyonu Başkanı ne İsrail'in Lübnan'ı işgalini ne de Gazze'deki soykırımı kınadı" ifadelerini kullanan Botenga, von der Leyen'i "çifte standart" uygulamakla suçladı.

Botenga, "Dünya bu çifte standardı görüyor. İsrail'e açık çek vermek sadece gerilimi tırmandırmaya davetiye çıkarmak değil, aynı zamanda uluslararası hukuk düzeninin de altını oymaktadır." dedi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, dün İran'ın "ulusal güvenliğini" hedef aldığı gerekçesiyle İsrail'e füze saldırısı düzenlendiğini bildirmiş, AB yetkililerinden bu saldırıya ilişkin kınama mesajları gelmişti.

Von der Leyen, 7 Ekim'den bu yana eleştirilerin hedefinde

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, 7 Ekim 2023'ten bu yana "aşırı İsrail yanlısı duruş" sergilediği gerekçesiyle eleştiriliyor.

İsrail'in Gazze'ye şiddetli saldırılarının 6. gününde bu ülkeye dayanışma ziyaretinde bulunan von der Leyen'in, AB'nin İsrail'e "koşulsuz desteğini" sunması dikkati çekmişti.

AB çalışanları, 20 Ekim'de ortak mektup kaleme alarak von der Leyen'i İsrail'i kayıtsız şartsız desteklemek yerine ateşkes ve sivillerin hayatının korunmasına yönelik çağrıda bulunmaya davet etmişti.

Ursula Von der Leyen, önceki aylarda konuya ilişkin açıklamalarında, öncelikli olarak İsrail'in "kendisini savunma hakkından" söz etmeyi sürdürdü.

Çatışmaların bölgeye yayılma riskine sık sık değinen von der Leyen, gelecekte bu tür durumların önüne geçilmesi için iki devletli çözüme yatırım yapılması gerektiği gibi yüzeysel argümanlarla yetinirken, Gazze'deki durumla ilgili ise yalnızca AB'nin insani yardım çalışmalarına atıfta bulundu.

Başta AB'nin başkenti konumundaki Brüksel olmak üzere Avrupa sokaklarında düzenlenen Filistin'e destek gösterilerinde de von der Leyen protestocuların hedefinde yer alıyor. Von der Leyen'in fotoğrafının bulunduğu pankartlarda "soykırımın suç ortağı" yazısına sıklıkla rastlanırken Alman siyasetçinin ismi yuhalanıyor.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de şubat ayında yaptığı açıklamada "Von der Leyen'in tamamen İsrail yanlısı bir duruş sergilediği, uluslararası politika konusunda kendisinden başka kimseyi temsil etmeyen (İsrail) gezisinin Avrupa açısından jeopolitik maliyeti oldukça yüksek oldu." değerlendirmesinde bulunmuştu.