Boyabat İlçe Jandarma Komutanlığı Orman Yangınlarına Karşı Denetim ve Kontrol Faaliyetlerine Devam Ediyor - Son Dakika
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Boyabat İlçe Jandarma Komutanlığı Orman Yangınlarına Karşı Denetim ve Kontrol Faaliyetlerine Devam Ediyor

Boyabat İlçe Jandarma Komutanlığı Orman Yangınlarına Karşı Denetim ve Kontrol Faaliyetlerine Devam Ediyor

Boyabat İlçe Jandarma Komutanlığı, havaların ısınmasıyla birlikte orman yangınlarının önlenmesi amacıyla denetim ve kontrol faaliyetlerine devam ediyor. Asayiş timleri, ormanlık bölgelerde bulunan mesire alanlarında insan ve araç hareketliliğinin artmasıyla oluşabilecek orman yangınlarına karşı denetim ve bilgilendirme çalışmaları yapıyor. Vatandaşlara mangal ateşini söndürmeden bırakmamaları, sigara izmariti atmamaları ve yanıcı maddeleri ormanlık alanda bırakmamaları konusunda bilgilendirme yapılmaktadır. Boyabat Kaymakamlığı da orman yangınlarının önlenmesi ve doğal hayatın korunması için Jandarma Komutanlığı'nın çalışmalarını desteklemektedir.

10.06.2024 12:25
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Boyabat İlçe Jandarma Komutanlığı havaların ısınmasıyla birlikte meydana gelebilecek orman yangınlarının önlenebilmesi amacıyla denetim ve kontrol faaliyetlerine devam ediyor.

İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı asayiş timleri, havaların ısınmasıyla birlikte ormanlık bölgelerde bulunan mesire alanlarında insan ve araç hareketliliğinin artması dolayısıyla meydana gelebilecek olası orman yangınlarına karşı denetim ve bilgilendirme çalışması yapıyor.

Özellikle ormanlık alanlarda motorlu ve yaya devriyelerle kontroller sağlayan ekipler ormanlık alan içinde bulunan mesire alanlarına piknik yapmak amacıyla gelen vatandaşlara, mangal ateşini söndürmeden bırakmamaları, sigara izmariti atmamaları ve cam veya pet sise gibi yakıcı ve yanıcı özelliği olan maddeleri ormanlık alanda bırakmamaları konusunda bilgilendirmede bulunuyor.

Boyabat Kaymakamlığı da sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Jandarma Komutanlığımız ekiplerince ilçemizde herhangi bir orman yangınının meydana gelmemesi ve doğal hayatın korunmasına yönelik çalışmalarına aralıksız devam edecektir." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Boyabat İlçe Jandarma Komutanlığı Orman Yangınlarına Karşı Denetim ve Kontrol Faaliyetlerine Devam Ediyor - Son Dakika

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