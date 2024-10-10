Boyabat Kalesi: Doğal ve Tarihi Çekim Merkezine Dönüşüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Boyabat Kalesi: Doğal ve Tarihi Çekim Merkezine Dönüşüyor

Boyabat Kalesi: Doğal ve Tarihi Çekim Merkezine Dönüşüyor

Boyabat Kalesi, tarihi ve doğal güzellikleriyle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Tanıtım faaliyetleri artıyor.

10.10.2024 13:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinop'un Boyabat ilçesinde 135 metre yükseklikteki sarp kayalıklar üzerine kurulu Boyabat Kalesi, kenti ziyaret edenler için çekim alanı oluyor.

İlçe merkezine 3 kilometre uzaklıkta bulunan Gökırmak Vadisi havzasında yer alan, 135 metre yükseklikteki sarp kayalık üzerinde kurulu tarihi yapı, geç Roma, erken Bizans ile Osmanlı dönemlerine ait bulgular taşıyor.

Yapılış tarihi tam olarak bilinmeyen, Kültür ve Turizm Bakanlığı Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulu kararıyla doğal sit alanı ilan edilen kale, son yıllardaki tanıtım faaliyetleriyle ziyaretçilerin dikkatini çekiyor.

Boyabat Belediye Başkanı Hasan Kara, AA muhabirine, Boyabat Kalesi'nin ilçelerinin en önemli turizm destinasyonlarından biri olduğunu söyledi.

Kalenin bakım ve onarım işlemlerinin Kültür ve Turizm Bakanlığınca, temizliğinin ise belediyeleri tarafından yapıldığını aktaran Kara, tarihi yapının korunmasına ve ziyaretçi deneyiminin artırılmasına yönelik faaliyetlerin de devam ettiğini belirtti.

Kara, kalenin ziyaretçilerini ağırlamaya devam ettiğini ancak daha fazla ziyaretçiye ulaşmak adına tanıtım faaliyetlerine ağırlık vereceklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda sosyal medya kampanyaları yapacağız. Boyabat Kalesi'nin eşsiz güzelliğinin ve asırlık tarihinin anlatıldığı fotoğraf ve videolar hazırlatarak sosyal medya platformlarında yayımlanmasını sağlayacağız. Yerel ve ulusal televizyon kanalları ve radyo istasyonları ile işbirliği yaparak Boyabat Kalesi hakkında belgeseller veya tanıtım programları hazırlatmak istiyoruz. Ayrıca seyahat blog yazarlarını ilçemize davet ederek, kale hakkında içerikler oluşturulması hedefliyoruz."

Kaleyi ziyaret eden Metin Alkan, çok sayıda ülke ziyaret etmesine rağmen Boyabat Kalesi'nin kendisini çok etkilediğini dile getirerek, "Özellikle kaleden aşağı inen tüneller çok ilgi çekici. Bu kalenin bana göre en değerli esprisi, sığınma zirvesinden Boyabat Çayı'na kadar inen dehliz ve tüneller. Kalede yaşayanların suya irtibatının sağlanmasıdır. Ben en büyük fark olarak bunu gördüm. Bu eşsiz kaleyi bence herkes mutlaka görmeli." diye konuştu.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Boyabat, Güncel, Turizm, Kültür, sinop, Son Dakika

Son Dakika Güncel Boyabat Kalesi: Doğal ve Tarihi Çekim Merkezine Dönüşüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:32 Vatandaşa domuz eti mi yedirdiler Gözlerin çevrildiği Köfteci Yusuf sessizliğini bozdu Vatandaşa domuz eti mi yedirdiler? Gözlerin çevrildiği Köfteci Yusuf sessizliğini bozdu
12:43 26 ilde seçim anketi yapıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sonucu görürse parti teşkilatlarını topa tutar 26 ilde seçim anketi yapıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sonucu görürse parti teşkilatlarını topa tutar
12:17 Adı insan kaçakçılığına karışan emekli Tuğgeneral Bilal Çokay’ın rütbesi geri alındı Adı insan kaçakçılığına karışan emekli Tuğgeneral Bilal Çokay'ın rütbesi geri alındı
11:20 Fernando Muslera, Uruguay’da kulüp satın aldı Fernando Muslera, Uruguay'da kulüp satın aldı
10:58 Domuz eti dana etinden pahalı olmasına rağmen neden tercih ediliyor İşin aslı ortaya çıktı Domuz eti dana etinden pahalı olmasına rağmen neden tercih ediliyor? İşin aslı ortaya çıktı
19:15 Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan domuz etinin kasaplık etler sınıfına alındığı iddiasına yanıt Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan domuz etinin kasaplık etler sınıfına alındığı iddiasına yanıt
18:55 Hizbullah, İsrail’in stratejik kenti Hayfa’yı bu kez 40 füzeyle vurdu Hizbullah, İsrail'in stratejik kenti Hayfa'yı bu kez 40 füzeyle vurdu
18:51 Süheyl Batum’un sözleri Dursun Özbek’i çıldırttı Süheyl Batum'un sözleri Dursun Özbek'i çıldırttı
18:25 Son seçim anketinde AK Parti ile CHP arasındaki fark yalnızca 0.5 puan Son seçim anketinde AK Parti ile CHP arasındaki fark yalnızca 0.5 puan
18:10 Acun Ilıcalı ve Gökhan Dinç arasındaki “Abi“ tartışması gündem oldu Acun Ilıcalı ve Gökhan Dinç arasındaki "Abi" tartışması gündem oldu
18:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan “İnsanlarımızın hayatını güvenle sürdürebilmesini sağlamak için ne gerekiyorsa yapacağız“ Cumhurbaşkanı Erdoğan "İnsanlarımızın hayatını güvenle sürdürebilmesini sağlamak için ne gerekiyorsa yapacağız"
17:58 Eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği komşusuna cinsel saldırıda bulunan adama 52,5 yıl hapis Eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği komşusuna cinsel saldırıda bulunan adama 52,5 yıl hapis
17:45 Erkan Baş’tan Özgür Özel’in “Senin partinin oyu yüzde 1.5“ sözlerine ilk tepki Erkan Baş'tan Özgür Özel'in "Senin partinin oyu yüzde 1.5" sözlerine ilk tepki
17:36 Vatandaşa domuz eti yediren firma Köfteci Yusuf olduğu ortaya çıktı Vatandaşa domuz eti yediren firma Köfteci Yusuf olduğu ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2024 13:48:15. #1.11#
SON DAKİKA: Boyabat Kalesi: Doğal ve Tarihi Çekim Merkezine Dönüşüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.