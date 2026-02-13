Boyabat Mezbahası Yenilendi

Boyabat Belediyesi mezbahanesi, yenilenen haliyle yeniden hizmet vermeye başladı.

Belediyeden yapılan açıklamada, yenileme çalışmalarının ardından mezbahanenin daha modern, hijyenik ve işlevsel bir yapıya kavuştuğu vurgulandı.

Çalışma kapsamında yeni et taşıma aracının da hizmete alındığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Halk sağlığını her şeyin üzerinde tutan anlayışla çalışıyoruz. Kesimhanemizde gerçekleştirdiğimiz yenileme çalışmaları ve yeni et taşıma aracımızla, vatandaşlarımızın daha sağlıklı ve güvenli hizmet almasını amaçladık. Boyabat Belediyesi olarak vatandaş odaklı, modern ve sürdürülebilir hizmet anlayışıyla çalışmalarımız aralıksız devam edecektir."