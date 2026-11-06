Boyabat OSB'de beş fabrika hizmete alındı - Son Dakika
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Boyabat OSB'de beş fabrika hizmete alındı

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Boyabat OSB\'de beş fabrika hizmete alındı
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Sinop'ta, Boyabat Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) açılan beş fabrika hizmete girdi.

Sinop'ta, Boyabat Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) açılan beş fabrika hizmete girdi.

Vali Mustafa Özarslan, fabrikaların hizmete alınması dolayısıyla düzenlenen programda yaptığı konuşmada, ülkenin üretim gücüne güç katan, istihdam sağlayan herkese destek olmaya devam ettiklerini söyledi.

Boyabat'ta yapılan her yatırımın son derece kıymetli olduğunu vurgulayan Özarslan, şöyle konuştu:

"Fabrikalarımızın gerçek gücü, alın teri döken çalışanlarımızdır. Üretimimizin her aşamasında emeği bulunan işçi kardeşlerimizin hakkını, hukukunu ve güvenini korumak hepimizin başta ortak sorumluluğudur. İstiyoruz ki fabrikalarımız büyürken çalışanlarımızın refahı da büyüsün. Üretimimiz artarken işçi kardeşlerimizin iş sağlığı ve güvenliği de en üst düzeyde olsun. Çünkü insanımızın canından, sağlığından ve huzurundan daha kıymetli bir şey yoktur. Bu yatırımları yaparken sermayesini ortaya koyarken ve bu riski göze alan, çok sayıda olmayan iş insanlarımız bizim için büyük bir nimettir.? Ülkemizin kalkınması, sanayimizin güçlenmesi ve üretimimizin, istihdamımızın artırılması yönündeki destekleri dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan beyefendiye şükranlarımı arz ediyorum."

AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş ise ilçedeki organize sanayi bölgesinin son birkaç yıldır ivme kazanarak genişlemesinden memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Sanayi bölgesi içerisinde yer alan 59 parselden 24'ünün tahsisli olduğunu aktaran Maviş, "2027 yılı içerisinde işletme sayısının 21'e, toplam istihdam sayısının da 700'e yaklaşmasını bekliyoruz. Bu gelişmenin başarılı şekilde devam etmesi için bizlere düşen her görevi yerine getirmeye çalışıyoruz. Yeter ki istihdam üreten imkanlar oluşsun." dedi.

Konuşmaların ardından dua edilerek fabrikalar hizmete alındı.

Kaynak: AA
BoyabatGüncelSinopOSBSon Dakika

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