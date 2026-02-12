Boyabat OSB Toplantısı Yapıldı

Sinop'un Boyabat ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müteşebbis Heyeti Toplantısı gerçekleştirildi.
Vali Mustafa Özarslan başkanlığında Kaymakamlık binasında gerçekleştirilen toplantıda, Kaymakam Enver Yılmaz bölgede yapılan çalışmalara ilişkin bilgi verdi.
Daha sonra gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.
Toplantının ardından Boyabat OSB alanında üretime dönük fabrika kurma ruhsatı alan dört iş insanına Vali Özarslan tarafından arsa tahsis belgeleri verildi.
