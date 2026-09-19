Boyabat'ta 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı

Sinop'un Boyabat ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi

Hükümet Konağı önünde gerçekleştirilen tören, Kaymakam Ömer Özbay, İlçe Garnizon Komutanı Yüzbaşı Faruk Akyol ve Belediye Başkan Vekili Bedia Yayla'nın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Jandarma Astsubay Çavuş Yasin Bici'nin günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından Kaymakam Özbay ve beraberindekiler, şehit kabirleri ziyaret ederek dua etti ve karanfil bıraktı.

Törene Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Güven, İlçe Emniyet Müdürü Metin Keskin, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Doğu Kan Altın, siyasi parti temsilcileri, şehit yakınları ve gaziler katıldı.