Boyabat'ta Anız Yangını Kontrol Altına Alındı
Sinop'un Boyabat ilçesinde hasat sonrası çıkan anız yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Sinop'un Boyabat ilçesinde çıkan anız yangını söndürüldü.
İlçeye bağlı Osmanköy köyünde hasat edilmiş buğday tarlasında yangın çıktı.
Alevleri gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Boyabat Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahale ettiği yangın söndürüldü.
Jandarma ekipleri de olay yerine gelerek incelemede bulundu.
Kaynak: AA
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