Boyabat\'ta Gazeteciler Günü Kutlandı

Sinop'un Boyabat ilçesinde Belediye Başkanı Hasan Kara, 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü dolayısıyla ilçede görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Basın mensuplarını belediye binasında misafir eden Kara, burada yaptığı konuşmada, basının öneri ve eleştirilerinin kendilerine güç verdiğini söyledi.

Belediye çalışmaları ve hayata geçirecekleri projelere ilişkin de gazetecilere bilgiler veren Kara, şunları kaydetti:

"İlçemizin gelişimi ve kalkınması için atacağımız adımları sizlere aktarmak ve önerilerinizi dinlemek bizim için son derece önemlidir, kıymetlidir. Bu toplantının temel amacı, ilçemizin geleceği ile ilgili sizlerin görüşlerini almak, hemşehrilerimiz tarafından sizlere iletilen talepleri dinlemek, ilçemizin geleceğine dair planlarımızı ve projelerimizi siz değerli basın mensuplarımızla paylaşarak, toplumun her kesimine doğru ve hızlı bir şekilde hizmet sunup, bilgi aktarımını sağlamaktır."

Basın mensuplarının görüş ve önerilerini de dinleyen Kara, "Her önerinin birbirinden kıymetli olduğunu ve her birinin ilçemizin geleceği için önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Sizlerin ve hemşerilerimizden gelen her talebin yerine getirilmesi için tüm belediye birimleri ile mesai mefhumu gözetmeksizin çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.