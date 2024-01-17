 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Boyabat'ta İlçe İnsan Hakları Kurul Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Boyabat'ta İlçe İnsan Hakları Kurul Toplantısı Gerçekleştirildi

Sinop'un Boyabat ilçesinde İlçe İnsan Hakları Kurul Toplantısı, Kaymakam Enver Yılmaz'ın başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya Belediye Başkanı Hüseyin Coşar, siyasi parti temsilcileri ve kurul üyeleri katıldı. Yılmaz, ilçede bugüne kadar insan hakları ihlaliyle ilgili herhangi bir şikayet almadıklarını belirtti ancak yine de titizlikle çalışmalarını sürdüreceklerini vurguladı. Toplantıda katılımcıların soruları da yanıtlandı.

Boyabat\'ta İlçe İnsan Hakları Kurul Toplantısı Gerçekleştirildi
17.01.2024 - 14:43,
Abone Ol

Sinop'un Boyabat ilçesinde İlçe İnsan Hakları Kurul Toplantısı gerçekleştirildi.

Kaymakam Enver Yılmaz'ın başkanlığında kaymakamlık binasında yapılan toplantıya Belediye Başkanı Hüseyin Coşar, siyasi parti temsilcileri ve kurul üyeleri katıldı.

Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, ilçelerinde bugüne kadar kendilerine insan hakları ihlali ile ilgili ne yazılı ne de sözlü herhangi bir şikayet gelmediğini söyledi.

Şikayet olmamasına rağmen insan hakları konusunda titizlikle çalışmalarını sürdüreceklerini vurgulayan Yılmaz, şöyle konuştu:

"Herhangi bir şikayet olmamasına rağmen, jandarma, emniyet ve diğer resmi kurumlarımızı ziyaret ederek insan hakları konusunda herhangi bir sorun olup olmadığını istişare edeceğiz. Eğer bir olumsuzluk varsa çözüm yoluna gideceğiz. Bu tür ziyaretleri yıl içinde düzenli olarak yapacağız."

Kaymakam Yılmaz'ın katılımcıların sorularını yanıtlamasıyla toplantı sona erdi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Hizb-i İslami Partisi, Boyabat, Sinop, İnsan Hakları, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Boyabat'ta İlçe İnsan Hakları Kurul Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika


14:36
Danimarka Kraliçesi 2. Margrethe Tahttan Çekildi, Prens Frederik Göreve Geldi Danimarka Kraliçesi 2. Margrethe Tahttan Çekildi, Prens Frederik Göreve Geldi
14:30
Fenerbahçe'den yollanan Umut Nayir ilk maçında attığı golle sükse yarattı Fenerbahçe'den yollanan Umut Nayir ilk maçında attığı golle sükse yarattı
14:20
Yalova'da Çiftlikköy Belediyesi işçilerine yüzde 60 zam yapıldı Yalova'da Çiftlikköy Belediyesi işçilerine yüzde 60 zam yapıldı
14:08
MHP, Kilis ve Uşak dahil 55 belediye başkanı adayını daha açıkladı MHP, Kilis ve Uşak dahil 55 belediye başkanı adayını daha açıkladı
13:58
Polis aracına çarparak 1 kişinin ölümüne neden olan alkollü sürücü 1 yıl içinde serbest kaldı Polis aracına çarparak 1 kişinin ölümüne neden olan alkollü sürücü 1 yıl içinde serbest kaldı
13:55
Tayland'da havai fişek fabrikasında patlama! En az 15 işçi hayatını kaybetti Tayland'da havai fişek fabrikasında patlama! En az 15 işçi hayatını kaybetti
13:36
Roma'dan da kovulan Mourinho kariyerinde sadece tazminatlardan servet kazandı Roma'dan da kovulan Mourinho kariyerinde sadece tazminatlardan servet kazandı
13:06
Manavgat sahilinde başı ve sağ kolu olmayan ceset bulundu Manavgat sahilinde başı ve sağ kolu olmayan ceset bulundu

Son Dakika
14:36 Danimarka Kraliçesi 2. Margrethe Tahttan Çekildi, Prens Frederik Göreve Geldi
14:30 Fenerbahçe'den yollanan Umut Nayir ilk maçında attığı golle sükse yarattı
14:20 Yalova'da Çiftlikköy Belediyesi işçilerine yüzde 60 zam yapıldı
14:08 MHP, Kilis ve Uşak dahil 55 belediye başkanı adayını daha açıkladı
13:58 1 kişinin ölümüne neden olan genç kadını 1 yıl içinde saldılar
13:55 Tayland'da havai fişek fabrikasında patlama! En az 15 işçi hayatını kaybetti
13:36 Roma'dan da kovulan Mourinho kariyerinde sadece tazminatlardan servet kazandı
13:04 Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Emre Mor için sıraya girdiler
13:06 Manavgat sahilinde başı ve sağ kolu olmayan ceset bulundu
12:52 Filistin yürüyüşünden dönen vatandaşa yumruk atan Ege Akersoy tahliye edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2024 15:06:45. #1.11#
SON DAKİKA: Boyabat'ta İlçe İnsan Hakları Kurul Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement