Boyabat\'ta İlçe İnsan Hakları Kurul Toplantısı Gerçekleştirildi

Sinop'un Boyabat ilçesinde İlçe İnsan Hakları Kurul Toplantısı gerçekleştirildi.

Kaymakam Enver Yılmaz'ın başkanlığında kaymakamlık binasında yapılan toplantıya Belediye Başkanı Hüseyin Coşar, siyasi parti temsilcileri ve kurul üyeleri katıldı.

Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, ilçelerinde bugüne kadar kendilerine insan hakları ihlali ile ilgili ne yazılı ne de sözlü herhangi bir şikayet gelmediğini söyledi.

Şikayet olmamasına rağmen insan hakları konusunda titizlikle çalışmalarını sürdüreceklerini vurgulayan Yılmaz, şöyle konuştu:

"Herhangi bir şikayet olmamasına rağmen, jandarma, emniyet ve diğer resmi kurumlarımızı ziyaret ederek insan hakları konusunda herhangi bir sorun olup olmadığını istişare edeceğiz. Eğer bir olumsuzluk varsa çözüm yoluna gideceğiz. Bu tür ziyaretleri yıl içinde düzenli olarak yapacağız."

Kaymakam Yılmaz'ın katılımcıların sorularını yanıtlamasıyla toplantı sona erdi.