Boyabat'ta İngilizce Yaz Kursu Başarıyla Tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Boyabat'ta İngilizce Yaz Kursu Başarıyla Tamamlandı

Boyabat\'ta İngilizce Yaz Kursu Başarıyla Tamamlandı

Sinop'un Boyabat ilçesinde Boyabat Belediyesi tarafından düzenlenen İngilizce yaz kursuna katılan 40 öğrenci başarı belgesi aldı. Merkez Müdürü Latif Koca, öğrencilere 70 saatlik temel İngilizce eğitimi verdiklerini belirtti ve desteklerinden dolayı başkan Hasan Kara'ya teşekkür etti.

30.08.2024 12:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinop'un Boyabat ilçesinde İngilizce yaz kursunu başarıyla tamamlayan öğrencilere başarı belgesi verildi.

Boyabat Belediyesi tarafından Meslek Eğitim Kursları Merkezi'nde ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik kursa 40 öğrenci katıldı.

Merkezde düzenlenen ve öğrencilere başarı belgelerini takdim edildiği programda konuşan Merkez Müdürü Latif Koca, öğrencilere 70 saatlik A 1 seviyesinde temel İngilizce eğitimi verdiklerini söyledi.

2022 yılında başlatılan ücretsiz eğitim programlarının devam ettiğine dikkati çeken Koca, şöyle konuştu:

"Kurulduğumuz günden bu güne kadar kurumumuza ait kurslar ve Boyabat Halk Eğitimi Merkezi ile ortak yaptığımız birçok kurs, belli bir program dahilinde başlatılıyor, eğitim veriliyor ve kurs bitiminde de resmi geçerliliği olan belgeler edindiriyoruz. Bizden desteklerini esirgemeyen başkanımız Hasan Kara ve diğer tüm ilgililere teşekkür ediyorum. Öğrencilerimize hayat boyu başarılar diliyorum."

Koca'nın konuşmasının ardından öğrencilere başarı belgeleri dağıtıldı.

Kaynak: AA

Hasan Kara, Boyabat, sinop, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Boyabat'ta İngilizce Yaz Kursu Başarıyla Tamamlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:50 MİT, PKK’nın bomba uzmanlarını etkisiz hale getirdi MİT, PKK'nın bomba uzmanlarını etkisiz hale getirdi
11:35 Sokak röportajı nedeniyle tutuklanan Dilruba Kayserilioğlu gece saatlerinde tahliye edildi Sokak röportajı nedeniyle tutuklanan Dilruba Kayserilioğlu gece saatlerinde tahliye edildi
10:38 Devlet erkanı Ata’nın huzurunda İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Anıtkabir Özel Defteri’ne düştüğü not Devlet erkanı Ata'nın huzurunda! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Anıtkabir Özel Defteri'ne düştüğü not
00:47 Tüm okların çevrildiği ağabeyle ilgili yeni karar Isırık izleri kime ait Tüm okların çevrildiği ağabeyle ilgili yeni karar! Isırık izleri kime ait?
23:12 Hastaneye gidince 56 yıldır tek böbreği olduğunu öğrendi Hastaneye gidince 56 yıldır tek böbreği olduğunu öğrendi
22:12 Meryem Betül Çavdar, Paris 2024 Paralimpik Oyunları’nda bronz madalya kazandı Meryem Betül Çavdar, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda bronz madalya kazandı
20:46 Ukrayna’da F-16 savaş uçağı düştü Ukrayna'da F-16 savaş uçağı düştü
20:26 UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2024-2025 Sezonu Kura Çekimi Gerçekleştirildi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2024-2025 Sezonu Kura Çekimi Gerçekleştirildi
20:19 Galatasaray Başkanı Karaborsa Bilet İddialarıyla İlgili Suç Duyurusunda Bulundu Galatasaray Başkanı Karaborsa Bilet İddialarıyla İlgili Suç Duyurusunda Bulundu
19:40 Irak’ta Türk SİHA’sı düşürüldü, Dışişleri Bakanlığı’ndan açıklama geldi Irak'ta Türk SİHA'sı düşürüldü, Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi
19:37 Kayıp Narin Güran’la ilgili haberlere yayın yasağı getirildi Kayıp Narin Güran'la ilgili haberlere yayın yasağı getirildi
19:16 Anneannesini öldüren eski bakan Abdüllatif Şener’in oğlu Bedirhan Şener tutuklandı Anneannesini öldüren eski bakan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener tutuklandı
19:01 İzmir’de eşini yaralayıp yanındaki arkadaşını öldüren kişi intihar etti İzmir'de eşini yaralayıp yanındaki arkadaşını öldüren kişi intihar etti
19:01 Mesut Özil, MHP lideri Devlet Bahçeli’yi ziyaret etti Mesut Özil, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti
18:13 Nilüfer Belediyesporlu Voleybolcu Pilar Marie Victoria Lopez Hayatını Kaybetti Nilüfer Belediyesporlu Voleybolcu Pilar Marie Victoria Lopez Hayatını Kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.08.2024 13:05:25. #1.12#
SON DAKİKA: Boyabat'ta İngilizce Yaz Kursu Başarıyla Tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement