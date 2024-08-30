Boyabat\'ta İngilizce Yaz Kursu Başarıyla Tamamlandı

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Sinop'un Boyabat ilçesinde İngilizce yaz kursunu başarıyla tamamlayan öğrencilere başarı belgesi verildi.

Boyabat Belediyesi tarafından Meslek Eğitim Kursları Merkezi'nde ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik kursa 40 öğrenci katıldı.

Merkezde düzenlenen ve öğrencilere başarı belgelerini takdim edildiği programda konuşan Merkez Müdürü Latif Koca, öğrencilere 70 saatlik A 1 seviyesinde temel İngilizce eğitimi verdiklerini söyledi.

2022 yılında başlatılan ücretsiz eğitim programlarının devam ettiğine dikkati çeken Koca, şöyle konuştu:

"Kurulduğumuz günden bu güne kadar kurumumuza ait kurslar ve Boyabat Halk Eğitimi Merkezi ile ortak yaptığımız birçok kurs, belli bir program dahilinde başlatılıyor, eğitim veriliyor ve kurs bitiminde de resmi geçerliliği olan belgeler edindiriyoruz. Bizden desteklerini esirgemeyen başkanımız Hasan Kara ve diğer tüm ilgililere teşekkür ediyorum. Öğrencilerimize hayat boyu başarılar diliyorum."

Koca'nın konuşmasının ardından öğrencilere başarı belgeleri dağıtıldı.