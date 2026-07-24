Sinop'ta inşaat işçisi 4. kattan düştü
Sinop'un Boyabat ilçesinde bir inşaatta kalıp söken işçi Metin K. (35), dengesini kaybederek 4. kattan düştü. Diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralının sağlık durumu hakkında henüz açıklama yapılmadı.
Sinop'un Boyabat ilçesinde çalıştığı inşaatın 4. katından düşen işçi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Camikebir Mahallesi Şehit Erkan Çatal Caddesi'nde yapımı devam eden bir inşaatta kalıp tahtalarını söken Metin K. (35), dengesini kaybederek 4. kattan düştü.
Diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralı işçiyi Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Kaynak: AA
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