Sinop\'ta inşaat işçisi 4. kattan düştü

Sinop'un Boyabat ilçesinde çalıştığı inşaatın 4. katından düşen işçi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Camikebir Mahallesi Şehit Erkan Çatal Caddesi'nde yapımı devam eden bir inşaatta kalıp tahtalarını söken Metin K. (35), dengesini kaybederek 4. kattan düştü.

Diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralı işçiyi Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.