Boyabat\'ta Öğrencilere Sanat Ödülleri

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Sinop'un Boyabat ilçesinde Belediye Başkanı Hasan Kara, uluslararası karikatür yarışmalarında dereceye giren öğrencilere plaket ve başarı belgesi verdi.

Görsel sanatlar öğretmeni ve karikatürist Aşkın Ayrancıoğlu ile öğrencileri belediyede misafir eden Kara, sohbet ederek başarılarından ötürü kutladı.

Kara, sanatın ve sanatçının her zaman yanında olduklarını söyledi.

Sanat alanında elde edilen tüm başarıların ülkeleri ve ilçeleri adına gurur kaynağı olduğunu vurgulayan Kara, şöyle konuştu:

"Boyabat Belediyesi olarak gençlerin sanatla etkileşimlerini artırmak için sanat eğitimine yapılan yatırımların artırılması, okullarda sanat derslerinin yaygınlaştırılması ve gençlerin sanatsal faaliyetlere katılımının teşvik edilmesi için desteklemeye devam edeceğiz. Ulusal ve uluslararası karikatür yarışmalarında elde ettiği üstün başarılarla her zaman gurur duyduğumuz Aşkın Ayrancıoğlu hocamız ve onun tarafından yetiştirilip yarışmalarda derece alan öğrencilerimizi tebrik ediyorum."

Ayrancıoğlu ise Kara'ya desteklerinden dolayı teşekkür ederek, belediyelerin sanata verdiği desteğin önemine dikkat çekti.

Kara, daha sonra dereceye giren öğrencilere plaket ve başarı belgesi verdi.