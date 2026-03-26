Boyabat\'ta Orman Haftası Fidan Dikim Etkinliği

Sinop'un Boyabat ilçesinde Orman Haftası kapsamında fidan dikim etkinliği düzenlendi

"Türkiye'nin orman gücü" sloganıyla ilçeye bağlı Tekke köyünde gerçekleştirilen etkinlikte, fidan dikimi yapıldı."

Fıstık çamı, servi, ceviz, badem ve dut fidanlarının toprakla buluşturulduğu etkinliğe, Kaymakam Enver Yılmaz, İlçe Emniyet Müdürü Metin Keskin, İlçe Orman İşletme Müdürü Abdullah Kapucu, diğer ilgililer ve öğrenciler katıldı.

Etkinlik sonunda öğrencilere çeşitli hediyeler takdim edildi.