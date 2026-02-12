Boyabat\'ta Otomobil Su Kanalına Devrildi: 2 Yaralı

Sinop'un Boyabat ilçesinde otomobilin su kanalına devrildiği kazada 2 kişi yaralandı.
M.D. idaresindeki 57 FC 354 plakalı otomobil, Maruf köyünde kontrolden çıkarak yol kenarındaki su kanalına devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ters dönen araçta sıkışan sürücü ile yanında bulunan B.T. ekiplerce bulundukları yerden çıkarıldı.
Ambulansta müdahale edilen M.D. ve B.T'nin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
